Tesla создала в Китае центр обработки данных

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Tesla, сообщила, что создала в Китае центр обработки данных, где будут храниться все данные с электромобилей Tesla, проданных в этой стране.

Компания решила это сделать в связи с обеспокоенностью местных властей по поводу защиты потенциально конфиденциальных данных о пользователях транспортных средств, характеристиках автомобилей и географическом расположении.

В марте китайские власти ограничили использование электромобилей Tesla для военных и сотрудников ключевых госпредприятий из-за опасений по поводу возможной утечки информации, касающейся национальной безопасности, писала The Wall Street Journal. Пекин озабочен тем, что данные, собираемые камерами в салонах электромобилей, могут быть отправлены в США.

Глава Tesla Илон Маск тотчас отверг обвинения в использовании автомобилей компании для шпионажа в Китае. Впоследствии Tesla заявила, что до конца июня откроет в Китае центр обработки данных, с тем, чтобы вся информация хранилась на территории страны.

"Мы создали центр обработки данных для локализации хранения данных и будем впредь увеличивать число местных центров обработки данных, - заявила компания на своей странице в Weibo. - Все данные о транспортных средствах, продаваемых в материковой части Китая, будут храниться внутри страны".

Китай является одним из ключевых рынков для Tesla. В 2020 году компания продала более 135 тыс. автомобилей на китайском рынке, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).