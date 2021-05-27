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Руководство ВТБ прогнозирует годовую прибыль на уровне 270 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В ВТБ прогнозируют, что прибыль группы в 2021 году будет меньше 300 млрд рублей. Это связано с ожидаемым ускорением отчислений в резервы и расходов на технологическую трансформацию ВТБ, сообщил на форуме акционеров член правления банка Дмитрий Пьянов.

Он уточнил, что ожидается прибыль по верхней границе прогноза в 250-270 млрд рублей.

"Наша позиция заключается в том, что мы пройдем по верхнему диапазону нашей прибыли, мы ее таргетировали в начале года на уровне 250-270 млрд рублей. Мы думаем оставить только верхний диапазон этой прибыли, мы это сделаем после подготовки квартальной отчетности за второй квартал. Действительно, мы прогнозируем, что у нас будет выдающийся рекордный год по прибыли", - сказал Пьянов.

По его словам, второй квартал для ВТБ по прибыльности будет сопоставим с январем-мартом, когда банк заработал 85,1 млрд рублей по МСФО.

"В этой ситуации, как я себе это вижу, у нас второй квартал будет сопоставим по прибыльности с первым, это будет давать рекордные значения полугодовой прибыли. Далее она будет немного уменьшаться, и мы выйдем на верхнюю границу интервала прогноза по прибыли 250-270 млрд рублей. Я исхожу из того, что по итогам первого полугодия мы оставим только "точку", а не диапазон по прибыли, то есть 270 млрд рублей - это правильные ожидания по прибыльности этого года", - добавил он.

Банк в 2022 году планирует разделить выплату дивидендов по итогам работы в 2021 году на два квартала, чтобы снизить давление на достаточность капитала, которая будет находиться на уровне выше 11,7% (при нормативном минимуме 11,5%).

"С учетом прибыли 270 млрд рублей следующий год будет означать трехзначные дивиденды (исходя из планов ВТБ выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, сумма составит около 135 млрд рублей - ИФ). Мы не планируем уменьшать достаточность капитала в 2022 году ниже уровня 11,7% при нормативе 11,5%. Какими мерами мы собираемся поддержать этот уровень даже при выплате трехзначной суммы дивидендов. Первое, мы, скорее всего, разобьем выплату дивидендов на два квартала (...) Второй момент, у нас очень активно идет выпуск субординированных займов", - пояснил он.

Кроме того, ВТБ планирует в 2022 году перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков при расчете достаточности капитала (IRB-подход), что даст ему дополнительное высвобождение капитала на уровне 40 базисных пунктов.

ВТБ Дмитрий Пьянов

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