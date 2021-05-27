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Ford доведет долю электромобилей в своих продажах до 40% к 2030 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен довести долю электромобилей в своих глобальных продажах до 40% к 2030 году. Об этом руководители компании объявили на онлайн-презентации.

По их словам, инвестиции Ford в разработку электромобилей к 2025 году достигнут $30 млрд - это примерно на треть больше, чем прогнозировалось в начале текущего года.

Планируемый рост инвестиций связан, в частности, с решением компании производить собственные аккумуляторы для электромобилей в партнерстве с южнокорейской SK Innovation Co., пишет The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце Ford представил полностью электрический пикап F-150, и с 19 мая получил уже 70 тысяч заказов на этот автомобиль.

Аналитик RBC Capital Джозеф Спак в четверг повысил прогнозную цену акций Ford до $17 с $13, а также улучшил рекомендацию для бумаг компании до "выше рынка" (outperform).

В последние три года аналитик сохранял рекомендацию для акций Ford на уровне "sector perform" - это означает, что стоимость бумаг серьезно зависит от тенденций в секторе в целом, пишет MarketWatch.

По мнению Спака, выпуск компанией электрического пикапа F-150 станет поворотным моментом не только для нее самой, но и для отрасли в целом.

Акции Ford прибавляют в цене 3,5% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 64%.

Ford США Джозеф Спак

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