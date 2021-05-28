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Средняя загрузка "Турецкого потока" в первом квартале составила 73%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU Средняя загрузка газопровода "Турецкий поток" в первом квартале 2021 года составила 73%, сообщила представитель департамента 512 "Газпрома" Елена Березина в ходе телеконференции для инвесторов.

"Средняя загрузка (морского участка "Турецкий поток" - ИФ) в первом квартале составила 73%, ожидаем ее роста в связи с введением дополнительных сухопутных мощностей на территории Европы - Болгарии, Сербии, Венгрии", - сказала она.

Березина не стала комментировать сроки завершения строительства газопровода "Северный поток 2". "Пока преждевременно говорить о сроках, трубоукладка продолжается, и газопровод будет строиться в соответствии со всеми законами", - сказала она.

В свою очередь заместитель начальника финансово-экономического департамента "Газпрома" Алексей Фиников сказал, что транспортировка газа по "Турецкому потоку" позволяет компании экономить порядка $500 млн, по "Северному потоку" - порядка $1 млрд.

В 2020 году, то есть в первый год работы, морской газопровод через Черное море "Турецкий поток" был загружен примерно на 43% от проектной мощности.

"В отчетном году по газопроводу транспортировано 13,51 млрд куб. м природного газа. Помимо турецких потребителей, получающих газ по первой нитке, в течение 2020 года по второй нитке газопровода российский газ также начали получать потребители Болгарии, Греции, Северной Македонии и Румынии", - комментировала компания.

Турецкий поток Газпром

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