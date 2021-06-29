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РЖД объединят рестораны в поездах под брендом Rail Food

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" задумало создать зонтичный бренд Rail Food для общепита в поездах дальнего следования, на станциях и вокзалах, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.

"Дочка" РЖД - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, крупнейший перевозчик пассажиров в поездах дальнего следования) - объявила тендер по поиску организации, которая будет "сопровождать реализацию" новой концепции питания в поездах. Результаты конкурса будут известны 29 июня. Как сообщили "Ведомостям" в ФПК, новая концепция будет реализовываться сторонними компаниями, которые купят франшизу от ФПК. Будущий победитель тендера как раз займется проработкой этого проекта.

В ФПК отметили, что речь не идет о едином операторе питания, а о стандартизации и брендирования продукции, оформлении вагонов-бистро.

26 мая глава РЖД Олег Белозеров объявил, что компания обдумывает замену названия вагонов-ресторанов, которое ассоциируется с чем-то дорогостоящим. По его словам, в РЖД уже начали на отдельных маршрутах предлагать пассажирам новые наборы питания, и на тот момент задумались о новом типе вагонов, где можно было бы купить быстро приготовленные блюда или наборы, которые можно подогреть самостоятельно и съесть в своем вагоне.

28 мая в РЖД сообщили, что вагоны-рестораны будут заменены на вагоны-бистро, а также во всех поездах введут единые стандарты приготовления и хранения блюд и единые цены. Предполагается, что по новой технологии в вагон-бистро будут загружать стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными в стационарных условиях с применением новых технологий термообработки и контроля качества. Готовые блюда будут разогревать и сервировать для клиентов.

В марте в РЖД объявили, что приведут все железнодорожные вокзалы к единому стандарту и работать там смогут только сетевые магазины и кафе, но не нестандартные точки торговли и общепита.

Rail Food РЖД ФПК Олег Белозеров

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