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Закрывшийся крупный винзавод юга РФ перенес производство 3 марок в Уфу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ООО "Ростовский комбинат шампанских вин" ("Ростшампанкомбинат") перенесло производство трех своих популярных марок на площадку ЗАО "Боска-Рус" (Уфа).

"Да, действительно, это произошло в апреле этого года. Мы перенесли производство", - сообщил "Интерфаксу" заместитель директора по продажам и маркетингу компании Александр Линник.

По данным делового издания "Город N", "Ростшампанкомбинат" провел тендер, по итогам которого наилучшие условия для выпуска продукции под марками "Рашель", "Ростовское" и "Ростовское золотое" предложило "Боска-Рус", специализирующееся на производстве игристых вин и напитков.

По информации издания, в текущем году "Ростшампанкомбинат" рассчитывает продать столько же бутылок, как и в прошлом году. Продажи продукции в настоящее время ведутся не силами самой компании, а через ростовского дистрибьютора "Мастер-Трейд". География поставок и сетевые партнеры сохраняются.

"Ростшампанкомбинат" прекратил производство винодельческой продукции в начале 2021 года. Это связано со вступлением в силу 26 июня 2020 года закона о виноградарстве и виноделии.

"В соответствии с законом, отечественным вином может называться продукция, которая выработана только из российского винограда. У "Ростовского комбината шампанских вин" отсутствуют собственные виноградники, для производства винодельческой продукции используются ввозимые виноматериалы", - сообщила "Интерфаксу" в начале февраля директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

"По сведениям руководства предприятия, торговые марки ООО "Ростшампанкомбинат" сохранятся, розлив фирменной продукции будет осуществляться на производственных площадках заводов-партнеров. Таким образом, ассортимент винодельческой продукции останется на полках магазинов Ростова-на-Дону, а фирменный магазин "Ростшампанкомбинат" продолжит свою работу", - говорила также Теларова.

Комбинат выпускал порядка 30 наименований продукции. На "Ростшампанкомбинате" функционировало три цеха основного производства: цех виноматериалов, цех шампанизации и цех розлива и отделки. Предприятие имеет лицензии на производство игристых вин (срок действия - до декабря 2021 года) и винных напитков без добавления этилового спирта (срок действия – до декабря 2023 года).

В 2020 году комбинат произвел 143,4 тыс. декалитров винодельческой продукции, в том числе 79 тыс. дал винных напитков (1,1 млн бутылок), что в 1,7 раза меньше, чем в 2019 году, 64,4 тыс. дал игристых вин (920 тыс. бутылок, снижение в 1,6 раза).

Комбинат производил шампанское "Российское" и "Атаман Платов", игристые вина "Ростовское", "Золотое", "Серебряная серия", "Выдержанное", а также винные напитки "Рашель" и "Мускателла".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем комбината является Андрей Нор-Аревян.

ЗАО "Боска-Рус" зарегистрировано в 2009 году в Уфе. Основной вид деятельности – производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков. В 2020 году компания снизила выручку от продаж в 4,1 раза, до 191,7 млн рублей. Чистый убыток за прошлый год составил 140,2 млн рублей против 47,6 млн рублей чистой прибыли в 2019 году. 50% уставного капитала принадлежит итальянской Luigi Bosca & Figli S.P.A., еще 50% – ООО "Концерн Интел Ко" (группа компаний "Нерал").

Ростовский комбинат шампанских вин Ростшампанкомбинат Боска-Рус Башкирия Уфа

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