ФАС призвала обсудить меры по сглаживанию ценовых шоков на потребрынке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ведомствам и бизнесу обсудить комплекс мер по сглаживанию ценовых шоков на потребительском рынке. При этом надо двигаться "не в сторону регулирования цен", заявил замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на пленарном заседании в рамках Недели ритейла во вторник.

"Опыт (заключения ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу - ИФ), который состоялся - большой, крупный и позитивный, потому что ценовых шоков удалось избежать, проделана была большая работа, - сказал он. - Мне кажется, надо двигаться дальше, но не в сторону регулирования цен". При этом Нижегородцев пояснил, что эти соглашения нельзя назвать регулированием цен.

"Регулирование носит постоянный характер, а сглаживание ценовых шоков - это временные, срочные меры, которые принимаются для того, чтобы создать условия и вернуть цены в нормальное состояние, - сказал он. - Надо обсудить механизмы утилизации ценовых шоков. Их можно утилизировать по-разному. В этот раз сделали с помощью ценовых соглашений. Все получилось, все хорошо. Но, может, надо сделать дополнительный инструмент реагирования на рост цен, который менее затратен с точки зрения усилий, более современен", - заявил Нижегородцев.

По его словам, "ценовые шоки могут возникать и не в силу объективных причин". "В цифровой экономике их могут вызвать, к примеру, информационные атаки, и получается залповый спрос", - сказал он. - Надо создавать возможности защиты населения от ценовых шоков - по всем причинам, по которым они возникают. Мы готовы это делать".