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Мантуров призвал не "заигрываться" в регулирование цен на продукты

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с ценами на социально значимые товары в РФ сейчас в целом стабильная, "заигрываться" в регулирование цен на продукты не стоит, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя ритейла 2021".

"Сегодня мы видим, что ситуация с ценами более или менее стабильна. И мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет соблюдаться в будущем", - сказал он.

Комментируя вопрос о целесообразности регулирования цен на социально значимые товары, Мантуров сказал, что "заигрываться в эту историю не нужно".

Он высказал мнение, что рост цен на продукты - "не совсем следствие пандемии, а последствие напечатанного кое-где большого количества ликвидности".

Сегодня, 1 июня, в РФ прекратили действие соглашения, устанавливающие предельный размер цен на сахар. Соглашения были заключены в декабре 2020 года между Минсельхозом, Минпромторгом, производителями и торговлей. Необходимость в них возникла после резкого подорожания сахара.

Ранее во вторник замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил "Интерфаксу", что цены на сахар в России не изменятся после отмены данных соглашений.

Отвечая на вопрос о возможности ценовых ограничений (фиксаций) в будущем, Евтухов сказал: "Ни в коем случае".

Денис Мантуров Минпромторг

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