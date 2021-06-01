Развитие электротранспорта в РФ до 2030 года оценили в 750 млрд рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Концепция по развитию производства и использования электротранспорта в России оценивается в 750 млрд рублей до 2030 года. Об этом сообщил директор департамента секторов экономики Минэкономразвития России Максим Колесников в ходе "круглого стола" в Совете Федерации во вторник.

"С целью развития в России электротранспорта и, по сути, формирования новой отрасли Минэкономразвития по поручению правительства РФ разработало и направило на согласование проект концепции по развитию производства и использования электротранспорта в стране. Общая стоимость концепции сейчас оценивается в 750 млрд рублей, из которых порядка 600 млрд рублей – частные инвестиции", - сказал он.

В целом к 2030 году ожидается, что РФ может выйти на производство не менее 150 тыс. электромобилей в год.

"Мы считаем, что реализация концепции позволит создать в стране новую высокотехнологичную отрасль и производить электромобили с долей не менее 10% от общего объема производства транспортных средств к 2030 году", - назвал Колесников цель концепции.

Кроме того, предполагается, что будет создана необходимая компонентная база и снижена зависимость отечественных производителей от импорта продукции электрохимии, электромеханики и электроники.

Концепция предполагает работу по нескольким направлениям:

- Снятие правовых ограничений, например препятствующих установке зарядных станций на подземных паркингах.

- Софинансирование создания инфраструктуры – в первую очередь, речь идет о быстрых зарядках мощностью порядка 150 КВт.

- Третье направление – это затраты на софинансирование создания производств самих электромобилей и необходимой компонентной базы.

"Мы не просто хотим создавать электротранспорт, мы понимаем, что если взять ту же батарею, то в небольшом автомобиле стоимость батареи может достигать порядка 50%. Нам очень важно создать новые притягивающие технологии, чтобы на территории РФ появлялись новые производства батарей, катодных, анодных элементов, чтобы уровень локализации автомобиля приближался к 70% к горизонту 2030 года", - сказал Колесников.

Он также, отметил, что необходима поддержка спроса на производимые на территории страны электромобили, прежде всего через субсидирование части их стоимости.

"Здесь мы, по сути, берем аналогом существующие меры поддержки по двигателям внутреннего сгорания – мы такой же механизм хотим предложить для электромобилей. Пока предварительно стоимость электромобиля производственная не должна превышать 2,5 млн рублей. И важным условием будет являться поддержка только тех автопроизводителей, которые заключат СПИК, предусматривающий определенные обязательства по локализации. Такие электротранспортные средства, производимые на территории РФ, в концепции предполагается поддерживать", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможных заградительных пошлинах для импорта электромобилей в РФ, Колесников сообщил, что в настоящее время идет дискуссия по этому вопросу, решение пока не принято. Пока в России действует "нулевая" таможенная пошлина на импортные электромобили и достаточно низкая ставка утильсбора, сказал он.