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Ликсутов оценил рост числа электромобилей в Москве в 10-15% в год

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Москве сейчас используется около 2000 электромобилей, каждый год их становится примерно на 10-15% больше, заявил Reuters заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Перевод публикации опубликовал сайт Департамента транспорта.

Для них городу нужно развивать зарядную инфраструктуру, добавил он. По его словам, к 2023 году число зарядных станций в столице должно увеличиться до 600, город планирует с 2021 года устанавливать до 200 таких станций в год.

Также Ликсутов отметил, что в Москве в ближайшие восемь лет хотят заменить парк общественного транспорта на экологически чистый. В ближайшие четыре года парк общественного транспорта пополнится еще около 2700 электробусами.

По данным "РусГидро" на начало 2021 года, в России из 45 млн используемых единиц автотранспорта на элетрической тяге работали только около 11 тысяч, на них приходилось около 1000 зарядных станций. В ЕС к концу 2019 года было более 1 млн электромобилей, отмечает агентство, опираясь на данные Европейской ассоциации автопроизводителей.

Москва Максим Ликсутов РусГидро

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