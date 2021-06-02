Крупный инвестор заинтересовался производителем колбас ГК "Царицыно"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ГК "Царицыно", один из крупных производителей колбасных изделий в РФ, может сменить владельцев. "Коммерсантъ" сообщает, что компанией заинтересовался крупный инвестор.

Как пишет издание, в конце мая 50% одной из головных структур группы ООО "Новый партнер" получил Евгений Шалагинов. Ранее по 50% компании принадлежало основным владельцам "Царицыно" Лене Аленкиной и Вячеславу Калугину, который теперь вышел из числа учредителей. "Новый партнер" владеет 42,47% ОАО "Царицыно", по 27,72% напрямую у Аленкиной и Калугина.

Шалагинов ранее был директором практики внедрения новых проектов в FMCG в консалтинговой компании Strategy Partners. Занимался также интеграцией дистрибуции "Пивоварен Ивана Таранова" после продажи актива Heineken, курировал сделку по продаже ГК "Золотой Терем" (снеки "Баренцев") группе KDV. В 2020 году он стал гендиректором АО "Фирменный торговый дом Царицыно".

По словам источников "Ъ", близких к группе, он был нанят для продажи актива стратегическому инвестору. Среди интересантов собеседники "Ъ" называли, в частности, структуры фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова. Но эти переговоры успехом не завершились.

По словам одного из собеседников "Ъ", Шалагинов в сделке с "Царицыно" представляет крупного инвестора, который хочет создать на базе предприятия третьего игрока на рынке мясных изделий в России после "Останкино" и ABI Group, объединив еще несколько активов. Топ-менеджер крупного игрока на рынке мясных продуктов считает, что такие амбиции могут быть у ставропольской ГАП "Ресурс" Виктора Наурузова - второго производителя мяса бройлеров в стране (бренд "Благояр"), который в этом году начал активно консолидировать активы в переработке. Так, в феврале группа стала владельцем производителя колбас "Интегра" (марки "Дым Дымыч", "Россиянка"). В конце мая структура "Ресурса" подала в ФАС ходатайство о покупке активов саратовского мясокомбината "Фамильные колбасы" мощностью 25 тыс. тонн в год. Представитель "Ресурса" отказался от комментариев, в "Фамильных колбасах" на вопросы не ответили.

Как отмечает источник "Ъ", сегодня бизнес ГАП "Ресурс" сосредоточен на юге РФ, где дорогое зерно из-за близости к портам, следовательно - выше себестоимость производства мяса, поэтому группе необходимо увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако в случае с "Царицыно" сделке могут помешать давно зревшие управленческие проблемы внутри группы и устаревшее состояние актива.

"Царицыно" выпускает более 500 наименований колбасных изделий и входит в двадцатку игроков этого рынка в России. В 2019 году группа выпустила 45,47 тысяч тонн продукции. Выручка ОАО "Царицыно" в 2020 году составила 4,06 млрд рублей, чистая прибыль - 59,07 млн рублей.