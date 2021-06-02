Ростуризм займется легализацией гостевых домов в 2022 году

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ростуризм в ближайшие две недели досогласует и внесет в правительство законопроект о легализации гостевых домов, сообщила НТВ руководитель ведомства Зарина Догузова. Если закон будет принят, его начнут исполнять в 2022 году, уточнила она.

По ее словам, закон затронет в первую очередь курорты Крыма, Краснодарского края, Алтая, всего десятков регионов.

В Ростуризме считают, что сейчас в России "полулегально работает около 150 тысяч номеров", которые в результате будут приведены к стандартам и требованиям безопасности.

"Будет переходный период, мы не собираемся кошмарить бизнес. Будет достаточно продолжительный период, когда бизнес сможет спокойно перестроиться. Могу успокоить владельцев гостевых домов: запуская всю эту масштабную историю, мы думали и о людях, и о бизнесе", - заверила Догузова.

Она добавила, что закон о гостевых домах позволит не только легализировать объекты размещения и позволить им работать вбелую, но и дает возможность после классификации принимать участие во всех мерах государственной поддержки: кэшбэк, гранты и других.

В апреле сообщалось, что Ростуризм планирует законодательно обязать гостевые дома проходить обязательную классификацию и состоять в едином федеральном реестре.