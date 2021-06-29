Золото подешевело до $1770,8 за унцию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Котировки золота возобновили снижение после роста на протяжении двух торговых сессий подряд.

За июнь золото может подешеветь на максимальную величину с ноября 2016 года на опасениях о том, что Федеральная резервная система США начнет ужесточать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось, сообщает Trading Economics. С начала текущего месяца стоимость золота снизилась примерно на 7%.

На торгах вторника на NYMEX цена августовских контрактов опустилась на 0,6% - до $1770,8 за унцию. Минимум за семь недель в $1760 за унцию был зафиксирован 17 июня.

"Третий квартал будет и для золота, и для нефти периодом консолидации. Потребуются экономические данные еще за сколько-то месяцев, чтобы рынок золота решил, действительно ли высокая инфляция будет преходящим явлением (как считают центробанки) или задержится надолго (как опасаемся мы)", - полагает глава стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

В связи с этим золото будет в основном ориентироваться на направление движения доллара США, предполагая, что реальные доходности облигаций США будут достаточно стабильно держаться в установившемся диапазоне, отмечает эксперт.

По его мнению, золото должно будет отреагировать на новую волну пандемии COVID-19 позитивно, так как она ограничивает возможность центробанков поднимать ставки, даже при повышенной инфляции.

К концу сентября цена золота может зафиксироваться в районе $1800 за унцию, прогнозирует Saxo Bank.