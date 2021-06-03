Мишустин предложил ОАК и Минобрнауки обдумать подготовку авиастроителей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Министерству науки и высшего образования подготовить программу обучения специалистов для авиастроения в Ульяновской области.

Представители ОАК подняли вопрос о нехватке квалифицированных кадров, когда Мишустин осматривал АО "Авиастар-СП".

Председатель правительства подчеркнул, что необходимо четко увидеть потребность отрасли в специалистах для авиастроения в целом по стране. "Нужно прямо конкретно с министерством науки и высшего образования отработать вопрос подготовки кадров. Я абсолютно уверен, что это реализуемо, но потребует времени, потому что специалиста хорошего на авиационный завод, технолога, инженера хорошего, конструктора - это непростая задача", - добавил премьер.

Он обещал дать соответствующее поручение и, обращаясь к представителям ОАК, высказал пожелание "совместно отработать потребность в таких специалистах" и сформулировать специализированную программу обучения на четыре года.

Говоря о трудовом коллективе АО "Авиастар-СП", Мишустин заметил, что в настоящий момент там работают свыше 10 тысяч человек. При этом, по его словам, с учетом активного развития авиастроения, появления новых моделей самолетов отрасль будет нуждаться в хороших специалистах. "В России есть замечательные традиции, замечательные учебные заведения, в Ульяновске учебные заведения (специализированные) есть", - заметил он.

На заводе Мишустин осмотрел новую поточную линию сборки. Ему пояснили, что это полноценный конвейер по сборке самолетов тяжелого класса. Аналогичные линии установлены на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где собирается Sukhoi Superjet 100. В Ульяновске же запущен совершенно новый конвейер для сборки грузовых самолетов.

Новая технология позволяет разбить процесс сборки самолета на семь этапов, каждый из которых позволяет осуществить работу качественнее и быстрее за счет применения систем автоматизированного управления, лазерного наведения, лазерной стыковки и так далее.

По словам представителей компании, это позволяет существенно ускорить работу. Первый самолет, собранный на поточной линии сборки, был готов за шесть месяцев, тогда как по старым технологиям это занимало 9-10 месяцев. По мере отработки технологии специалисты надеются еще больше сократить время сборки.

В поездке на авиапредприятие Мишустина сопровождали врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава ОАК Юрий Слюсарь и руководство предприятий корпорации.

Премьер также посетил АО "АэроКомпозит-Ульяновск" - единственный в России завод по производству силовых элементов конструкций для авиации из композиционных материалов, создаваемых при помощи уникального метода вакуумной инфузии. Он входит в число предприятий мирового уровня, специализирующихся на создании композитного крыла самолета.

Производственные мощности завода задействованы в проекте создания ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21 в части изготовления композитного крыла воздушного судна. Мишустин похвалил импортозамещение на этом предприятии.

Материал, детали из которого в ходе посещения производства Мишустин внимательно осмотрел, настолько ему понравился, что он в шутку предложил найти для композита и иное применение.

"Я предлагаю сделать из него клюшки", - сказал Мишустин.

Кто-то тут же высказал мысль назвать их "МС-21".

"Это интересная идея. Владислав Александрович, организуйте производство в Ульяновске", - с улыбкой обратился Мишустин к находившемуся рядом знаменитому хоккеисту Владиславу Третьяку, который представляет Ульяновскую область в Госдуме и был в составе делегации, посетившей завод.