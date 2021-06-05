Минсельхоз США направил $1 млрд продовольственным банкам

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства США (USDA) направило $1 млрд сети продовольственных банков. Об этом сообщает Associated Press.

Эти организации занимаются сбором и распределением продуктов среди нуждающихся, число которых увеличилось во время пандемии. Деньги от USDA помогут расширить деятельность их системы и изменить способы доставки помощи.

Министр сельского хозяйства США Том Вилсак отметил, что необходимо улучшать систему распределения продовольствия в чрезвычайных ситуациях, а также соответствующую инфраструктуру. Он отметил, что предстоящие реформы будут учитывать опыт помощи нуждающимся, приобретенный в начале пандемии.

Вилсак уточнил, что выделенные деньги направят на закупку продуктов местных производителей, поддержку пострадавших фермеров и расширение инфраструктуры для улучшения обслуживания сельских общин.

По данным компании Feeding America, которая управляет 200 продовольственными банками в США, необходимость в продовольственной помощи увеличилась на 55% за прошедший год. По оценкам организации, около 42 миллиона американцев все еще могут испытывать нехватку продуктов в 2021 году, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса.