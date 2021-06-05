Глава "Росморпорта" назвал варианты переноса портовых мощностей из Петербурга

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Несколько вариантов площадок рассматривается для возможного переноса портовых мощностей за пределы Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Александр Смирнов в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он сказал, что рассматриваются Приморск и Бронка. По его словам, инфраструктура порта Усть-Луга ограничена по площади.

"Инициатива по переносу - это пока что только идея, которая требует очень серьезной проработки, требуется понимание того, как будет происходить компенсация собственникам объектов портовой инфраструктуры, возможно ли обеспечить порт Усть-Луга сопутствующей инфраструктурой, прежде всего автомобильными и железнодорожными подходами", - добавил он.

Проект обсуждается на площадке Минтранса, где создана специальная рабочая группа. "В целом все поддерживают проект, мы понимаем, что все равно мощности порта ограничены, и Санкт-Петербург, как крупный мегаполис, должен развиваться. Проект очень интересный, мы тоже его поддерживаем, но не понимаем его, так как пока нет экономики, точных подсчетов и определения места нахождения", - отметил он.

"Отсутствие экономического обоснования данного проекта пока не несет за собой пересмотр инвестиционных программ и наших в том числе", - сказал глава Росморпорта.

Вопрос переноса

В марте текущего года совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев предложил президенту РФ Владимиру Путину поддержать проект по переводу портовых мощностей из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу (Ленинградская область). На освободившихся территориях предлагается построить жилой и деловой район. Проект редевелопмента предполагает застройку 600 га, общая площадь жилой и коммерческой застройки может составить 4,8 млн кв. м.

Стивидорные компании выступили против этой инициативы. Они обращали внимание на то, что реализация проекта негативно скажется на экспортном потенциале РФ, повлечет экономические и социальные проблемы, а реальная его стоимость окажется существенно выше заявленных 440 млрд рублей.

Проект редевелопмента также может привести к переносу за пределы города мощностей "Адмиралтейских верфей" и "Северной верфи" (входят в "Объединенную судостроительную корпорацию"). Перевод двух верфей за пределы Санкт-Петербурга экономически нецелесообразен, говорил глава ОСК Алексей Рахманов. По его оценке, перенос мощностей двух предприятий будет стоить не менее 150-200 млрд рублей.