Brent подешевела до $70,96 за баррель

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет во вторник на фоне беспокойства относительно неустойчивости спроса на нефть после выхода данных о падении импорта Китая до пятимесячного минимума в мае.

Трейдеры также ожидают исхода переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене по поводу ядерного соглашения, которые начнутся в четверг. Сделка может привести к увеличению добычи Ирана на 500 тысяч баррелей в сутки, но многие аналитики не рассчитывают на достижение соглашения до президентских выборов в стране на следующей неделе, пишет Trading Economics.

К 8:20 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (0,74%), до $70,96 за баррель. В понедельник контракт подешевел на $0,4 (0,6%) - до $71,49 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,48 (0,69%), до $68,75 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,39 (0,6%) - до $69,23 за баррель, ранее в ходе торгов WTI коснулась сессионного максимума в $70 за баррель. Последний раз котировки находились на этой отметке или выше в октябре 2018 года, по данным FactSet.

Как стало известно 7 июня, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

"Ралли нефти застопорилось", после того как WTI протестировала уровень в $70 за баррель на фоне падения импорта Китая, сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. По словам эксперта, которого цитирует MarketWatch, "темпы восстановления экономики Китая замедляются, но по-прежнему высокие по сравнению с остальной частью мира".

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания решили пока не менять планы по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, в то время как перспективы иранской нефти пока неясны.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тысяч баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тысяч б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тысяч б/с в мае, 350 тысяч б/с в июне и 400 тысяч б/с в июле.