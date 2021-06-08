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Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов РТС и МосБиржи

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы) в отсутствие свежих драйверов роста, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений, подросли бумаги "Трубной металлургической компании" на квартальном отчете.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3822,01 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1652,32 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,7%.

Доллар стоит 72,87 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), расписки TCS Group (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,2%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), расписки Ozon (+0,3%), бумаги "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Акции "Трубной металлургической компании" подросли на 0,3%, до 77,7 рубля (максимум с конца апреля).

Скорректированная EBITDA ТМК в I квартале выросла на 12% к IV кварталу, год к году - упала на 41%, до 8,6 млрд руб., сообщила компания. Чистый долг ТМК на конец I квартала составил 260 млрд руб.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо негативный: азиатские индексы преимущественно снижаются вместе с сырьевыми контрактами, растет индекс доллара. В начале торгов можно ожидать слабо негативной динамики по индексу МосБиржи с небольшим ослаблением рубля. Впрочем, уровень 3800 пунктов по индексу МосБиржи должен устоять, доллар стабилизируется чуть ниже 73 руб./$1.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, во вторник индекс МосБиржи продолжит проторговку 3800-3850 пунктов.

На мировых рынках преобладают слабовыраженные коррекционные настроения. Продолжают сдержанное снижение цены на ключевых товарных рынках, причем котировки нефти марки Brent пытаются нехотя вернуться под отметку $71 за баррель. Негативом для Европы стали данные о сокращении промышленного производства в Германии в апреле. В целом на рынках во вторник может царить безыдейность, вызванная скудным новостным фоном и нахождением рынков у пиков. Оснований для развития полноценной нисходящей коррекции пока не видно, можно рассчитывать на стабилизацию ситуации на рынках в течение дня, считает эксперт.

Диапазон 3800-3850 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет свою актуальность, хотя можно ожидать и попыток продвижения к верхней границе коридора, полагает эксперт.

В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,5% после приближения к рекордным максимумам на прошлой неделе.

В минувшую пятницу фондовые индексы США выросли на майских статданных по рынку труда. Хотя рост числа рабочих мест в стране в мае оказался ниже прогноза, его темпы существенно ускорились по сравнению с апрелем.

Трейдеры ждут публикации майских данных о динамике потребительских цен в США, которые Минтруда обнародует в четверг.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью агентству Bloomberg в воскресенье, что президенту США Джо Байдену, по ее мнению, следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики общим объемом $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране.

Американские эксперты расходятся в прогнозах относительно будущей динамики инфляции в США. Ряд экономистов, в том числе Йеллен, считают, что рост инфляционного давления вызван последствиями пандемии и является временным. Другие опасаются, что масштабные стимулы, предложенные Байденом, создадут устойчивое инфляционное давление на долгосрочную перспективу.

По словам Йеллен, программы Байдена потребуют увеличения госрасходов примерно на $400 млрд в год, и этого недостаточно, чтобы вызвать долгосрочный рост инфляции. "Рывок" потребительских цен, который может произойти в результате реализации программы стимулов, сойдет на нет в следующем году, считает она.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривает ускорение инфляции в США в мае до 4,7%. В апреле потребительские цены выросли на 4,2%, максимальными темпами за 12 лет.

Во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 торгуется на уровне понедельника).

Инвесторы обеспокоены тем, что скачок инфляции в США может оказать негативное влияние на восстановление экономики и подтолкнуть Федеральную резервную систему к более раннему началу отказа от чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

Оценка снижения реального ВВП Японии в I квартале пересмотрена до 1% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют окончательные данные правительства страны. Ранее сообщалось о сокращении экономики на 1,3%. При этом снижение было зафиксировано впервые со второго квартала 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр до 1,2%, сообщает Trading Economics.

Негативное влияние на японскую экономику оказывают новая волна карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а также медленная вакцинация населения.

В Германии промпроизводство в апреле снизилось на 1% к марту при прогнозах роста на 0,5%. В марте, согласно пересмотренным данным, объем промпроизводства в ФРГ увеличился на 2,2%, а не на 2,5%, как сообщалось ранее.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник корректируются вниз на фоне беспокойства относительно неустойчивости спроса на нефть после выхода данных о падении импорта Китая до пятимесячного минимума в мае; цена Brent находится почти на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $71,09 за баррель (-0,6% и -0,6% накануне), июльская цена WTI – $68,88 за баррель (-0,5% и -0,6% в понедельник).

Согласно опубликованным в понедельник данным, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

Трейдеры также ожидают исхода переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене по поводу ядерного соглашения, которые начнутся в четверг. Сделка может привести к увеличению добычи Ирана на 500 тыс. баррелей в сутки, но многие аналитики не рассчитывают на достижение соглашения до президентских выборов в стране на следующей неделе, пишет Trading Economics.

МосБиржа рынок акций

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