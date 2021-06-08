Forbes перечислил самые прибыльные компании РФ по итогам 2020 года

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Forbes представил список самых прибыльных российских компаний по результатам 2020 года.

Первое место в рейтинге из 30 компаний занял "Сургутнефтегаз", он заработал 743 млрд рублей. Его прибыль зависит как от операционных результатов, так и от курса валют. Компания хранит на счетах большие остатки денежных средств, часть из которых – в валюте. Таким образом, при девальвации рубля эти деньги переоцениваются и прибыль в рублях "растет". Однако без учета переоценки прибыль компании упала до 165 млрд рублей с 393 млрд рублей годом ранее.

На втором месте рейтинга "Норильский никель", чистая прибыль компании в 2020 году сократилась на 29% – до 264 млрд рублей. Выручка выросла за счет роста биржевых цен на палладий и родий и роста производства на Быстринском ГОКе. Однако компании пришлось зарезервировать 148 млрд рублей для выплаты штрафа Росприроднадзору из-за утечки в мае дизельного топлива "дочернем" предприятии – ТЭЦ-3. Но даже эти убытки не помешали компании стать второй по чистой прибыли в РФ.

Третья строчка рейтинга Forbes, как и в 2019 году, досталась "Роснефти". Ее прибыль за год сократилась более чем вчетверо – до 181 млрд рублей – из-за падения цен на нефть и ограничений по сделке ОПЕК+.

Четвертое место рейтинга заняла "дочка" госкорпорации "Росатом" – Атомэнергопром. Из-за пандемии общий объем потребления электричества в стране сократился на 2,3%, однако, несмотря на это, в прошлом году компания выработала рекордные объемы электроэнергии. Это связано с тем, что атомные электростанции загружаются в первую очередь. Вторая причина успеха в том, что атомщики оказывают экспертные услуги по обогащению урана и обеспечивают поставки топливных сборок на внешние рынки – выручка поступает в иностранной валюте.

С первого на пятое место по итогам прошлого года переместился "Газпром". Выручка газового монополиста упала на 17%, а прибыль обвалилась на 87% – до 162,4 млрд рублей. Между тем в 2019 году компания была самой прибыльной, тогда ее чистая прибыль составляла 1,3 трлн рублей. Как отмечается в отчете компании, главной причиной обвала прибыли стал рост доллара и евро по отношению к российскому рублю. Однако, как отмечают эксперты, показатели компании по итогам года оказались не такими плохими, как можно было ожидать в мае-июне. Средняя цена продажи у "Газпрома" в 2020 году была гораздо выше среднерыночной. Это объясняется тем, что она привязана к цене нефти, а также тем, что компания продавала газ не по спотовым, а по форвардным ценам.

Не потерявшие

Как отмечает издание, в рейтинге есть компании, которые выиграли от пандемии и кризиса, увеличив свою прибыль. Среди лидеров роста - "Русгидро", прибыль за год выросла в 73 раза. Компания оказалась 21-й по уровню прибыли по МСФО.

Ритейлер "Магнит" – на 25-м месте среди всех российских нефинансовых компаний по величине прибыли: она выросла на 245% в годовом выражении.

Телеком-отрасль оказалась одной из выигравших от пандемии COVID-19, поскольку удаленный режим работы привел к увеличению потребления домашнего интернета. Так, "Мегафон" увеличил прибыль на 227% – до 27 млрд рублей. Компания расположилась на 28 месте. Прибыль МТС выросла на 13% — до 62 млрд, и это позволило компании занять 18 строчку. Ростелеком в рейтинг не вошел, но оказался на 31-м месте: его прибыль увеличилась с 22 млрд до 25 млрд рублей.