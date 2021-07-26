ВС РФ определит правила переноса налоговых претензий на контрагентов-однодневок

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ решит, может ли заказчик, не проявивший должную осмотрительность при выборе контрагента и столкнувшийся из-за этого с налоговыми доначислениями, взыскать с него соответствующие суммы в качестве убытков, свидетельствует картотека суда. Предъявлять такие претензии в подобных ситуациях рекомендует Федеральная налоговая служба (ФНС).

История дела, в котором предстоит разбираться судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ, берет начало в 2014 году. Тогда "дочка" ГМК "Норильский никель" АО "Таймырская топливная компания" (ТТК) по итогам тендера заключила с ООО "Таймырстрой" договор на ремонт нескольких объектов на Дудинской нефтебазе в Красноярском крае. Работы были выполнены, результат заказчик принял в октябре 2014 года и заплатил за них 29,24 млн рублей, оформив с этой суммы вычет по НДС на 4,46 млн рублей. Однако в декабре 2016 года налоговая инспекция пришла к выводу, что в реальности "Таймырстрой" работы не производил, так как не имел для этого ни технических, ни кадровых ресурсов, не закупал необходимые материалы. На самом деле заказ был исполнен физлицами, а для обналичивания средств использовался фиктивный субподрядчик "Таймырстроя" - ООО "Мегаполис", следует из материалов судебного дела. В результате налоговая инспекция доначислила НДС на упомянутую сумму и дополнительно выставила пени и штраф в размере 1,1 млн рублей.

Оспорить решение налоговой инспекции ТТК не удалось. Суды согласились, что "Таймырстрой" не мог выполнить заявленные работы, а при заключении с ним контракта ТТК не была осмотрительна и осторожна - на этапе подачи заявки у контрагента отсутствовала какая-либо техническая оснащенность, производственная база, квалифицированные специалисты, но при этом компания получила наивысшую оценку и стала победителем тендера, говорится в судебных документах. Более того, участники тендера должны были представить доказательства опыта работы на особо опасных объектах, но в имевшемся у "Таймырстрой" свидетельстве саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам не было указания на этот счет.

Выбор исполнителя работ через тендер тоже не случит подтверждением проявления заказчиком должной осмотрительности, решили суды. "Конкурсные предложения направлялись выбранным налогоплательщиком организациям, и [это] подтверждает лишь направленность действий налогоплательщика на оформление договоров со спорными контрагентами", - говорится в постановлении апелляции. После поражения в налоговом споре ТТК безуспешно пыталась взыскать суму доначислений в качестве убытка с "Таймырстроя". "Дочка" "Норникеля" настаивала, что контрагент вел себя недобросовестно на всех этапах и ввел заказчика в заблуждение: представил, в частности, недостоверные сведения о работниках и нарушил условие договора о выполнении работ своими силами.

Отказ от взыскания средств с "Таймырстроя"

Однако суды трех инстанций отказались взыскивать деньги с "Таймырстроя". Они сочли, что ТТК не проявила должную осмотрительность при выборе подрядчика на тендере и поэтому действия подрядчика нельзя квалифицировать как виновные. "Доводы истца о том, что ответчик ни на этапе получения свидетельства, ни в период исполнения обязательств по договору не соответствовал минимальным требованиям для получения свидетельства СРО для работы на опасных производственных объектах свидетельствуют лишь о том, что истцом не момент заключения договора не проявлена должная осмотрительность", - написал суд первой инстанции. По мнению судов, ТТК могла обнаружить отсутствие у "Таймырстроя" техники и материалов еще на этапе исполнения договора.

В своей жалобе в ВС РФ ТТК продолжает настаивать, что "Таймырстрой" изначально "создавал видимость благонадежности, недостоверность представленной информации не могла быть обнаружена". А занятая судами позиция, по мнению "дочки" "Норникеля" поощряет недобросовестных контрагентов, возлагая риски и негативные последствия на добросовестных налогоплательщиков. Эти доводы судья ВС РФ Елена Борисова сочла достаточными для передачи жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ. Заседание запланировано на 2 сентября.

Мнение юриста

Старший юрист налоговой практики юрфирмы Bryan Cave Leighton Paisner Денис Храмкин говорит, что ситуация, в которой оказалась "дочка" "Норникеля" после избрания в качестве своего бизнес-партнера недобросовестного контрагента, уклоняющегося от исполнения своих налоговых обязательств, "очень распространена на практике". Он не исключает, что СКЭС ВС РФ прислушается к доводам истца о том, что недопустимо поощрять недобросовестных исполнителей контрактов, возлагая неблагоприятные для бюджета налоговые последствия на добросовестных заказчиков. "Такой подход во всяком случае будет в русле борьбы с использованием фирм-"однодневок" и может послужить еще одним сигналом для недобросовестных игроков рынка, использующих незаконные инструменты налоговой оптимизации в качестве своего конкурентного преимущества при участии в тендерах", - считает Храмкин.

Он напоминает, что на возможность взыскания налоговых убытков налогоплательщиков с контрагентов, виновных в их причинении, указала и ФНС в выпущенном в марте 2021 года письме о применении "антиуклонительной" статьи 54.1 Налогового кодекса РФ. "Налогоплательщик, пострадав от действия того контрагента, которого избрал, может защищаться. Чем? Требованием к такому контрагенту о возмещении убытка", - комментировал эту позицию весной 2021 года замглавы ФНС Виктор Бациев.

ТТК поставляет нефтепродукты добывающим, геологоразведочным, транспортным компаниям и муниципальным предприятиям. Ключевыми ее потребителями являются предприятия группы "Норильский никель", говорится на сайте ТТК. Выручка компании за 2020 год составила 13,4 млрд рублей, чистая прибыль - 404,26 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Таймырстрой" до 2018 года принадлежал Дмитрию Быцу и Сергею Сметанину - сейчас Сергею Волобуеву. Данные о финансовых результатах представлены только за 2013-2014 годы: выручка компании составляла 1,76 млн рублей и 25,16 млн рублей, чистая прибыль - 9 тыс. рублей и 162 тыс. рублей соответственно.