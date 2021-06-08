Дума одобрила возможность незамедлительного поиска пропавших по геолокации телефона

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник одобрила поправки, позволяющие начинать поиск пропавших без вести при помощи их мобильных телефонов сразу после получения заявления о пропаже.

"Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда. В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем пропавший связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя поправки.

Он отметил, что "в ходе поисковых работ счет идет на часы, а промедление из-за административных согласований может стоить человеку жизни".

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что после поступления заявления о пропаже человека органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в течение 24 часов обращаются в суд за получением необходимой санкции. В течение 48 часов этот орган обязан либо получить разрешение суда, либо прекратить розыск, отметил председатель комитета.

"Таким образом с одной стороны предоставляется возможность оперативного и незамедлительного розыска людей, во-вторых, не нарушаются конституционные права частной жизни и тайны связи, поскольку суд дальше эти материалы исследует", - сказал Хинштейн.

Он обратил внимание, что такой подход также позволит исключить ситуации, когда по подложным материалам будет инициироваться поиск людей.

Кроме того, в отношении несовершеннолетних и недееспособных людей поиск по мобильному будет начинаться сразу после получения письменного согласия от их законных представителей, отметил глава комитета.

Инициативу ранее поддержал координатор отряда "Лизы Алерт" Олег Леонов. Он отметил, что "около 6 тысяч человек погибают с включенными мобильными ежегодно".

Поправки были одобрены на комитете; они вошли в резонансный законопроект (546865-7), внесенный группой авторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В первом чтении законопроектом прописывался механизм, по которому сведения о геолокации и биллинге могли быть получены в досудебном порядке. Однако при таком подходе законопроект создавал по сути опасный прецедент, в частности, нарушая конституционные права, например, на частную жизнь и тайну связи.