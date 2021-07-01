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Путин подписал закон о поиске пропавших без вести по геолокации телефона

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий начинать поиск пропавших без вести по данным мобильных телефонов сразу после получения заявления о пропаже.

Соответствующий документ размещен в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда. В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем пропавший связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, отмечал, что "в ходе поисковых работ счет идет на часы, а промедление из-за административных согласований может стоить человеку жизни".

В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее пояснял, что сразу с момента поступления заявления о пропаже человека органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обращаются в суд в течение 24 часов за получением необходимой санкции. В течение 48 часов орган обязан либо получить решение суда, либо прекратить розыск.

"Таким образом, с одной стороны предоставляется возможность оперативного и незамедлительного розыска людей, во-вторых, не нарушаются конституционные права частной жизни и тайны связи, поскольку суд дальше эти материалы исследует", - сказал Хинштейн.

Он обратил внимание, что такой подход также позволит исключить ситуации, когда по подложным материалам будет инициироваться поиск людей.

Кроме того, в отношении несовершеннолетних и недееспособных людей поиск по мобильному будет начинаться сразу после получения письменного согласия от их законных представителей.

Инициативу ранее поддержал координатор отряда "Лизы Алерт" Олег Леонов. Он отметил, что "около шести тысяч человек погибают со включенными мобильными ежегодно".

Соответствующий закон был внесен в Думу группой авторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Владимир Путин

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