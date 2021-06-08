Дума приняла закон о конвертируемом займе для стимулирования инвестиций

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который прописывает использование в России механизма конвертируемого займа при структурировании инвестиционных портфелей.

Документ (№972589-7) был внесен в парламент группой депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Поправки вносятся в закон об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о государственной регистрации юрлиц и в основы законодательства о нотариате.

Займ может превратиться в долю в компанию

"Смысл заключается в том, что инвестор, который направляет средства на какой-то проект, может обратно получить заем, который он предоставил, и проценты от заемщика, либо принять участие в доле в капитале. То есть при наступлении определенного случая, инвестировав свои средства в какой-то проект, инвестор может принять решение, что проект хорошо "полетит", он может очень сильно вырасти в своей стоимости, в капитализации, и соответственно, инвестору выгоднее окажется не получить долг назад с процентами, а именно участвовать в капитале этой организации", - пояснял ранее суть законопроекта глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Конвертируемый заем является одним из способов инвестирования, при котором компания предоставляет средства в виде обычного займа, который потом по желанию инвестора может конвертироваться в долю в компании. При конвертировании займа прописывается формула расчета доли компании, которую получит инвестор, и прочие условия конвертации.

"Такая практика существует активно в международном праве, у нас, к сожалению, активно эти нормы не работают, и вот этим законопроектом мы предлагаем легализовать такую возможность для инвесторов ", - добавил Аксаков.

По его словам, в мире 35% венчурных проектов как раз реализовываются с помощью такого механизма.

Что прописывает принятый закон

В действующем законодательстве РФ при желании использовать механизм конвертируемого займа его основные положения прописываются в корпоративном договоре, самом договоре займа и в протоколе общего собрания участников компании, которое приняло решение об увеличении размера уставного капитала и конвертации займа в долю. Принятый депутатами во вторник закон вводит единое регулирование для данного механизма.

Он дает определение, что является договором конвертируемого займа. Прописывается, что не вправе являться заемщиком по договору конвертируемого займа общество, являющееся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, либо общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, либо общество, которое создано в процессе приватизации и акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставляют более чем 25% голосов на общем собрании акционеров.

Существенными условиями договора конвертируемого займа являются срок, иные условия или обстоятельства, при наступлении которых инвестор вправе предъявить требование об участии в капитале хозяйственного общества, а также цена, по которой будут приобретаться акции (доли) или порядок ее определения.

Договор конвертируемого займа подлежит единогласному одобрению всеми участниками общества - заемщика.

Прописываются условия, при наступлении которых инвестор вправе предъявить требование о конвертации займа.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.