Доллар упал ниже отметки в 72 рубля впервые с 28 июля 2020 года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в среду утром. При этом доллар опустился ниже отметки 72 руб./$1 впервые с 28 июля 2020 года, евро торгуется ниже 88 руб./EUR1.

Курс доллара в 10:26 по Москве составил 71,9975 руб./$1, опустившись на 30,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 87,7 руб./EUR1 - минус 33,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 31,7 копейки - до 79,06 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро в ожидании заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и благодаря дорожающей нефти. Очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике пройдет 11 июня. Регулятор будет рассматривать варианты повышения ставки на 25 или 50 б.п., вероятность сохранения ставки меньше, сообщила на прошлой неделе первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Выход годовой инфляции в России за пределы 6% увеличивает вероятность выбора Банком России более широкого шага повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики.

Инфляция в РФ в мае 2021 года ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщил в понедельник Росстат. В годовом выражении инфляция повысилась до 6,02% с 5,53% на конец апреля и 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года). Майская инфляция превысила ожидания аналитиков: консенсус-прогноз по итогам опроса "Интерфакса" равнялся 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду после того, как данные Американского института нефти (API) показали снижение нефтяных запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:30 по Москве в среду составила $72,52 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1% - до максимальных с мая 2019 года $72,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $70,37 за баррель, что на 0,51% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на 1,2% - до $70,05 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это максимальный уровень закрытия торгов с октября 2018 года.

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2,1 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.