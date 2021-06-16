Суд 14 июля рассмотрит иск "Яндекса" к ФАС по делу о "колдунщиках"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 14 июля рассмотрит иск "Яндекса" к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, следует из картотеки арбитражных дел.

Интернет-компания подала иск к регулятору в Арбитражный суд Москвы 9 июня. "Яндекс" просит суд признать решения и действия ведомства незаконными.

Сейчас ФАС рассматривает дело в отношении "Яндекса", подозревая его в неконкурентном продвижении собственных сервисов через свой поисковик. Именно 9 июня ФАС перенесла рассмотрение дела на 21 июля.

Согласно данным источника, близкого к компании, "Яндекс" оспаривает возбуждение антимонопольного дела и просит суд вернуть обсуждение на этап исполнения предупреждения.

В середине апреля 2021 года ФАС объявила о возбуждении дела в отношении "Яндекса" за неисполнение предупреждения, по которому компания до 1 апреля должна была прекратить преимущественное продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи специального инструмента "колдунщики". "Яндекс", в свою очередь, просил регулятора продлить действие предупреждения.