Минсельхоз РФ отметил снижение оптовых цен на некоторые продукты питания

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ отмечает снижение оптовых цен на некоторые виды продуктов питания на минувшей неделе.

Как сообщает ведомство, цены на мороженую рыбу и на бутилированное подсолнечное масло снизились на 0,1%. Капуста подешевела на 5,9%, репчатый лук - на 0,2%, огурцы - на 6,1%, томаты - на 5,2%.

В то же время стоимость гречневой крупы и питьевого пастеризованного молока выросла на 0,1%. Цены на баранину и сахар не изменились.

Минсельхоз отмечает, что оптовые цены на сельхозпродукцию за прошедшую неделю демонстрировали менее выраженную динамику по сравнению с розничными.