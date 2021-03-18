В США 21 штат подал в суд из-за отмены проекта трубопровода Keystone XL

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Генеральные прокуроры 21 американского штата обратились в суд, чтобы оспорить решение президента США Джо Байдена относительно трубопровода Keystone XL.

Байден в день вступления в должность подписал указ, которым прекращается реализация проекта строительства трубопровода из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

Прокуроры утверждают, что Байден превысил полномочия, отменив реализацию проекта.

В связи с тем, что Keystone XL должен был проходить через множество штатов, финальное решение по поводу строительства должен принимать Конгресс. Это следует из иска, поданного в окружной суд США в Техасе.

Строительство Keystone XL протяженностью 1,21 тыс. миль (1,9 тыс. км), который должен связать провинцию Альберта через Небраску с побережьем Техаса, началось в прошлом году с одобрения бывшего президента США Дональда Трампа. Он рассчитан на перекачку 830 тыс. баррелей нефти в сутки, а его стоимость оценивается в $8 млрд.

Байден отменил реализацию проекта в связи с опасениями по поводу его влияния на изменение климата.