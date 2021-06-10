Индексы РТС и Мосбиржи завершили торги разнонаправленно

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций продемонстрировал в четверг смешанную динамику blue chips и индексов на фоне позитивных сигналов с внешних площадок на новостях от Европейского Центробанка, а также статистики по рынку труда США.

Однако ожидания повышения ключевой ставки Банка России 11 июня вызвали выборочную фиксацию прибыли в ряде бумаг. Индекс МосБиржи в течение сессии обновил исторический максимум, после чего сдал назад, в росте среди blue chips лидировали обновившие максимумы акции "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 3827,71 пункта (максимум дня и новый пик - 3847,89 пункта), индекс РТС вырос на 0,2%, до 1677,36 пункта. Цены "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3%.

Доллар подешевел на 43 копейки, до 71,88 рубля.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-3%), "Роснефти" (-2%), ВТБ (-1,6%), "Норникеля" (-1,2%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), UC Rusal (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), Polymetal (-0,7%), расписки Ozon (-0,7%), "РусГидро" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,5% "префы"), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Группа "Аэрофлот" сократила пассажиропоток в мае на 26% к маю "доковидного" 2019 года, до 3,6 млн человек, свидетельствуют оперативные данные Росавиации.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае 2021 года упал на 18% в сравнении с маем 2019 года, до 8,78 млн человек. В сравнении с маем 2020 года, когда внутренние и зарубежные рейсы из РФ были ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос более чем в 9 раз, следует из оперативных данных Росавиации.

Поднялась к новым максимумам цена на акции "АЛРОСА" (+3,6%, до 133,39 рубля), выросли котировки "ММК" (+2,6%), "Северстали" (+2,4%), "НЛМК" (+1,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "МТС" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

"АЛРОСА" сообщила, что в мае реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $365 млн. По сравнению с апрелем ($401 млн) продажи снизились на 9%. Продажи алмазного сырья в мае составили $346 млн, бриллиантов - $19 млн.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в четверг провела заседания по поводу возбужденных весной дел в отношении "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат, очередное заседание назначено на 30 июня, рассказал "Интерфаксу" источник в металлургической отрасли. Заседание по делу "Новолипецкого металлургического комбината" состоится в пятницу.

В пресс-службе ФАС подтвердили факт переноса рассмотрения на 30 июня, добавив, что к делу привлечены "Газпром" и Союз "Объединение вагоностроителей", которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рубль продолжает укрепляться, реализуя ожидания повышения ставки ЦБ РФ, а также встречи президентов РФ и США 16 июня в Женеве. Нефть оказывает дополнительную поддержку, поскольку Brent вновь вернулась выше $72 за баррель.

В США индекс S&P 500 обновил исторический максимум, несмотря на превысившие прогнозы данные по инфляции. На рынке рассчитывают на временный характер инфляции и ждут комментариев ФРС на заседании следующей недели.

В четверг преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,01%), в Европе отмечается консолидация (индексы DAX и CAC 40 просели на 0,1-0,3%, FTSE подрос на 0,1%), растут индексы в США (индекс S&P 500 прибавил 0,4% и обновил максимум) на новостях от ЕЦБ и американской статистике.

На заседании в четверг ЕЦБ ожидаемо оставил ключевые ставки на текущих уровнях и не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

Вместе с тем, ЕЦБ сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года. Центробанк продолжит выкуп активов как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ускорение инфляции обусловлено временными факторами и ожидается постепенное усиление инфляционного давления. ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 4,6% с 4%, а также в 2022 году - до 4,7% с 4,1%. Также регулятор повысил прогноз инфляции в еврозоне в 2021 году до 1,9% с 1,5%, на 2022 год - до 1,5% с 1,2%, на 2023 год - оставлен на уровне 1,4%.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 376 тыс. (минимума с начала пандемии) при прогнозах на уровне 370 тысяч после 385 тысяч неделей ранее.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% в годовом выражении (максимальный рост с августа 2008 года), что ненамного превысило средний прогноз роста в 4,7% после подъема в апреле на 4,2%.

Усиление инфляции в США обусловлено, в частности, эффектом "низкой базы" мая 2020 года, а также ростом потребительского спроса благодаря снятию в стране ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Среди других факторов, способствующих ускорению инфляции, - подъем цен на сырьевые товары и перебои в цепочках поставок.

Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Однако ускорение темпов подъема потребительских цен вызывает беспокойство у аналитиков и трейдеров.

На нефтяном рынке цены в четверг возобновили рост после того, как ОПЕК повысил оценку спроса в текущем году; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,4 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent вечером в четверг составила $72,54 за баррель (+0,4% и без изменений в среду), июльская цена WTI - $70,24 за баррель (+0,4% и -0,1% накануне).

ОПЕК в своем июньском отчете пересмотрел показатели потребления нефти в 2019 году и в 2020 году. С учетом сохранения прогноза темпа роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,95 млн б/с ОПЕК теперь ожидает, что в 2021 году потребление нефти в мире составит 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили котировки ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (+17% и +23,6% "префы"), ПАО "Лензолото" (+10% и +3,2% "префы"), "Транснефти" (+7,7% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+3,8%), ПАО "Белуга групп" (+3,4%, до 2945 рублей).

ПАО "Белуга групп" провело накануне в рамках SPO размещение 12,7% акций, которое прошло по нижней границе ранее объявленного коридора 2800-3200 рублей. Бумаги в течение нескольких дней на новостях о продаже пакета падали с уровней в районе 3700 рублей за штуку и накануне опускались до уровня цены SPO, после чего в четверг отскочили вверх.

Подешевели из-за отсечки дивидендов бумаги "МРСК Центра" (-9,6%, до 0,395 рубля; дивиденды за 2020 год - 0,0335 рубля на акцию), также просели бумаги ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (-7,5% и -5,4% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,25 млрд рублей (из них 9,42 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,6 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,54 млрд рублей на акции "АЛРОСА").