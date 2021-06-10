ОЭСР отметила возвращение ВВП стран G20 к доковидному уровню

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Объем ВВП стран G20 в первом квартале вернулся к допандемийному уровню, увеличившись на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, сообщается в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Тем не менее, за этой цифрой скрываются большие различия между странами.

Подъем экономик Индии, Турции и Китая, объем которых превзошел показатели до начала распространения COVID-19 еще в четвертом квартале, продолжился в начале этого года - соответственно на 2,1%, 1,7% и 0,6%. ВВП Австралии в январе-марте увеличился на 1,8%, Южной Кореи - на 1,7% и Бразилии - на 1,2%, вернувшись в результате к допандемийному уровню.

Между тем остальные государства G20 пока полностью не восстановились после кризиса.

Рост ВВП США ускорился до 1,6% по сравнению с 1,1% в четвертом квартале. Экономика Италии повысилась на 0,1% после падения на 1,8% в октябре-декабре.

При этом замедлились темпы повышения ВВП Индонезии (до 1,6% с 2,3%). Канады (до 1,4% с 2,2%), ЮАР (до 1,1% с 1,4%) и Мексики (до 0,8% с 3,2%).

Германия зафиксировала в январе-марте падение экономики на 1,8%, Великобритания - на 1,5%, Япония - на 1% и Саудовская Аравия - на 0,1%. Кроме того, продолжилось снижение ВВП Франции - на 0,1% в первом квартале после сокращения на 1,5% в предыдущие три месяца.

Экономика Европейского союза в целом уменьшилась в январе-марте на 0,1% (после снижения на 0,4% в четвертом квартале), еврозоны - на 0,3% (-0,6%).

ВВП стран G20 в первом квартале относительно аналогичного периода 2020 года увеличился на 3,4% после снижения на 0,7% в октябре-декабре. Наиболее существенные темпы роста показал Китай (+18,3%), наихудший результат - у Великобритании (-6,1%).

ОЭСР

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

G20

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.