Экономика G20 во II квартале упала на 0,4% после роста на 0,5% кварталом ранее

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Экономика государств G20 в апреле-июне 2022 года сократилась на 0,4% в поквартальном выражении после роста на 0,5% в предыдущие три месяца, показывают предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Негативная динамика главным образом отражает резкую рецессию в Китае, где ВВП во втором квартале упал на 2,6% квартал к кварталу из-за жестких мер, призванных сдержать распространение пандемии коронавируса.

Кроме того, экономический спад зафиксирован в Индии (снижение на 1,4%) и ЮАР (-0,7%), а также в Великобритании и США (-0,1% в обеих странах).

ВВП Саудовской Аравии в минувшем квартале вырос на 2,2%, Индонезии - на 1%, Мексике - на 0,9%, Германии - на 0,1%.

Ускорение экономического роста в апреле-июне зафиксировано в Австралии, Бразилии, Италии, Японии, Южной Корее и Турции. Французская экономика выросла на 0,5% после сокращения на 0,2% кварталом ранее, а темпы роста ВВП Канады не изменились и составили 0,8%.

В минувшем квартале объем ВВП был ниже допандемийного уровня (четвертый квартал 2019 года) в двух странах G20 - в Мексике и ЮАР.

В странах ОЭСР совокупный ВВП во втором квартале вырос на 0,4%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира. Она включает 38 государств. Это Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.