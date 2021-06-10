Глава ЕЦБ ждет улучшения ситуации в экономике еврозоны после июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экономическая активность в еврозоне, как ожидается, ускорится во втором полугодии 2021 года на фоне снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии, заявила на пресс-конференции председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Рост потребительских расходов, высокий мировой спрос и мягкая налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика будут оказывать существенную поддержку процессу восстановления", - сказала она.

При этом Лагард отметила сохранение неопределенности в отношении краткосрочных экономических перспектив, которые по-прежнему зависят от развития ситуации с пандемией COVID-19.

"Сохранение благоприятных условий финансирования в период пандемии по-прежнему имеет важнейшее значение для снижения неопределенности и укрепления доверия, позволяя поддержать экономическую активность и обеспечить ценовую стабильность в среднесрочном плане", - сказала она.

Ускорение инфляции в последние месяцы, как она считает, во многом обусловлено эффектом низкой базы прошлого года, временными факторами и повышением цен на энергоносители. Ожидается, что рост потребительских цен продолжится во втором полугодии до тех пор, пока не исчезнут временные факторы.

Прогнозы ЕЦБ указывают на постепенное усиление инфляционного давления, однако оно остается сдержанным в условиях сохраняющейся слабости экономики, сказала Лагард, добавив, что инфляция, скорее всего, будет оставаться ниже целевого показателя ЕЦБ в ближайшие годы.

ЕЦБ по итогам июньского заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале будет по-прежнему осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

По словам Лагард, пока преждевременно говорить о сворачивании действия программы PEPP.

Как ожидают в ЕЦБ, экономика еврозоны в текущем году увеличится на 4,6%, в следующем - на 4,7%, а в 2023 году - на 2,1%. В марте регулятор прогнозировал рост ВВП соответственно на 4%, 4,1% и 2,1%. Прогноз инфляции в регионе на 2021 год повышен Европейским Центробанком до 1,9% с 1,5%, на 2022 год - до 1,5% с 1,2%, на 2023 год - оставлен на уровне 1,4%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2184 по сравнению с $1,2180 на закрытие предыдущей сессии.