Евро подешевел на 58 копеек, доллар - на 41

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро усилили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером на фоне позитивной динамики внешних рынков и дорожающей нефти.

К 19:00 доллар подешевел на 41 копейку, до 71,89 рубля. Евро подешевел на 58 копеек, до 87,51 рубля. Бивалютная корзин ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 48,65 копейки - до 78,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах благодаря повышению спроса на риск и позитивной динамике внешних рынков. Настроение игрокам в четверг вечером задали данные по потребительской инфляции в США, которые заметно превысили прогнозы аналитиков.

С одной стороны, инвесторы обеспокоены тем, что скачок роста цен увеличит расходы компаний, а также вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) США начать сворачивать стимулы. С другой, игроки все сильнее убеждаются, что эти опасения преждевременны, как об этом регулярно заявляют и сами представители американского центробанка.

Как отчиталось министерство труда страны, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем потребительских цен в мае на 4,7%, напоминает Trading Economics.

Банк России проведет очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике в пятницу, 11 июня. Резкое ускорение инфляции в Рjccbb не оставило у аналитиков сомнений в повышении ставки Банка России уже в эту пятницу сразу на 50 базисных пунктов (б.п.). Консенсус среди экспертов по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) именно таким шагом был достигнут впервые в истории инфляционного таргетирования.

Чашу весов в пользу повышения ставки на 50 б.п. склонил выход годовой инфляции в России за пределы 6%. Некоторые экономисты после публикации Росстатом данных по ИПЦ за май пересмотрели свои прогнозы в сторону большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (до этого они ждали повышения ставки на 25 б.п.).

Инфляция в России в мае 2021 года ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщил в понедельник Росстат. Эти данные превысили ожидания аналитиков (консенсус-прогноз равнялся 0,6%). В годовом выражении инфляция повысилась до 6,02% с 5,53% на конец апреля и 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года).

Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%. Совет директоров ЦБ 11 июня будет рассматривать варианты повышения ставки на 25 или 50 б.п., вероятность сохранения ставки меньше, сообщила на прошлой неделе первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

При этом ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021 году до 4,7% с 4,1%. Прогноз инфляции в этом году был повышен до 1,9% с 1,5%.

В следующую среду, 16 июня, в Женеве должна состояться встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Это будет их первая очная встреча с того момента, как Байден стал главой Белого дома. Как сообщили в четверг в МИД Швейцарии, переговоры пройдут на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве. В Кремле это подтвердили.

Парк Ла Гранж уже был закрыт для посещения ранее на этой неделе. Швейцарские СМИ отмечали, что в районе парка постепенно усиливают меры безопасности, там появились военные, а также сотрудники служб безопасности.

Цены на нефть эталонных марок ускорили темпы роста в ходе торгов в четверг после того, как ОПЕК повысил оценку спроса в текущем году.

К 19:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,5%, до $72,58 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,46% - до $71,58 за баррель.

С учетом сохранения прогноза темпа роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,95 млн баррелей в сутки (б/с) ОПЕК теперь ожидает, что в 2021 году потребление нефти в мире составит 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с), говорится в июньском отчете организации.

ОПЕК также пересмотрел показатели потребления нефти в 2019 году и в 2020 году - по 2019 году показатель снижен на 20 тыс. б/с - до 99,97 млн б/с, а за 2020 год оценка повышена с 90,51 млн б/с до 90,63 млн б/с (на 120 тыс. б/с).

Ранее в ходе торгов в четверг нефть снижалась в цене на фоне существенного увеличения запасов нефтепродуктов в США, которое омрачает оптимизм в отношении спроса во время летнего автомобильного сезона в стране. Запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 7 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн баррелей. При этом запасы нефти в стране упали на 5,2 млн баррелей, в то время как аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение на 4,1 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" с 10:00 до 11:30) ЦБ поднял официальный курс доллара на 11 июня на 11,45 копейки, до 72,1974 рубля и уменьшил курс евро всего на 0,49 копейки, до 87,8065 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 1,23 копейки по отношению к среде и составил 72,1086 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 9,36 копейки и составил 72,0577 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 332,363 млн, из которых $797,197 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 535,166 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 5,45 копейки, до 87,8296 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 18,71 копейки и составил 87,7688 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 558,013 млн евро, из которых 221,186 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 336,827 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно выросли в четверг в ожидании повышения ключевой ставки Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 5,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 5,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев выросли на 7 б.п. каждая - до 5,65%, 6,14% и 6,31% годовых соответственно.