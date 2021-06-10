"Система" купит часть мощностей двигателестроительного завода "Ростеха"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Входящее в АФК "Система" ООО "Техноинвест" может стать владельцем 25,006% основных производственных средств АО "Московское машиностроительное предприятие им. В.В.Чернышева", входящего в портфель "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК). ФАС одобрила сделку 10 июня, говорится в материалах регулятора.

"Мы рассматриваем возможность этой сделки с точки зрения расширения производственных мощностей активов группы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АФК "Система". ООО "Техноинвест" зарегистрировано в марте 2021 года, 100-процентным владельцем компании является ООО "Система Телеком Активы".

ММП имени Чернышева производит двигатели для самолетов и вертолетов и комплектующие к ним. На предприятии также находится опытное производство беспилотников группы "Кронштадт" (приобретена "Системой" в 2015 году).

В апреле 2021 года госкорпорация "Ростех", в портфель которой входит ОДК, выставила на продажу производственные площади ММП им. Чернышева, производящего двигатели для военных самолетов и вертолетов.

Пресс-служба "Ростеха" сообщала тогда, что продажа имущественного комплекса ММП им. Чернышева может быть проведена в рамках открытого конкурса со стартовой ценой 8,1 млрд рублей. Само ММП им. Чернышева сохранится как производственный актив ОДК и продолжит работу на производственном комплексе "Салют", также входящем в состав ОДК.