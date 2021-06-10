Поиск

"Система" купит часть мощностей двигателестроительного завода "Ростеха"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Входящее в АФК "Система" ООО "Техноинвест" может стать владельцем 25,006% основных производственных средств АО "Московское машиностроительное предприятие им. В.В.Чернышева", входящего в портфель "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК). ФАС одобрила сделку 10 июня, говорится в материалах регулятора.

"Мы рассматриваем возможность этой сделки с точки зрения расширения производственных мощностей активов группы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АФК "Система". ООО "Техноинвест" зарегистрировано в марте 2021 года, 100-процентным владельцем компании является ООО "Система Телеком Активы".

ММП имени Чернышева производит двигатели для самолетов и вертолетов и комплектующие к ним. На предприятии также находится опытное производство беспилотников группы "Кронштадт" (приобретена "Системой" в 2015 году).

В апреле 2021 года госкорпорация "Ростех", в портфель которой входит ОДК, выставила на продажу производственные площади ММП им. Чернышева, производящего двигатели для военных самолетов и вертолетов.

Пресс-служба "Ростеха" сообщала тогда, что продажа имущественного комплекса ММП им. Чернышева может быть проведена в рамках открытого конкурса со стартовой ценой 8,1 млрд рублей. Само ММП им. Чернышева сохранится как производственный актив ОДК и продолжит работу на производственном комплексе "Салют", также входящем в состав ОДК.

Москва АФК Система Техноинвест ММП Черныешва Ростех ОДК Кронштадт

Новости

Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам

Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам

The Bell узнал о планах "Яндекса" купить "Азбуку вкуса"

Банк России предложил определение финансовых холдингов с НФО

Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

Андрей Цариковский покинул пост заместителя главы ФАС

Соединены части первой нитки "Северного потока 2"

Инфляция в США в мае ускорилась до максимальных с августа 2008 года 5%

Минпромторг перезапустит программу импортозамещения с учетом COVID

"АвтоВАЗ" планово возобновил выпуск машин на производственной линии №1

Компания TC Energy отказалась от проекта трубопровода Keystone XL

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');