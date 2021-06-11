Семьи с детьми смогут купить билеты на поезд дальнего следования со скидкой

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство сообщило, что просубсидирует льготные тарифы для семейных путешествий на поездах дальнего следования. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На эту программу выделено более 1,3 млрд рублей.

Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Эти тарифы введут для поездок в купе в поездах дальнего следования всех категорий. Купить билеты со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми возраста до 18 лет. Тарифы будут действовать на любых направлениях и как для самостоятельных поедок, так и для организованных туров.