"Аэрофлот" установил ставку 1-го купона бондов на 24,65 млрд рублей на уровне 8,35%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" установило ставку 1-го купона выпуска 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей на уровне 8,35% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,62% годовых.

Сбор заявок прошел 10 июня.

Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов-физических лиц по финальному уровню превысил 3 млрд рублей.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,90-9,15% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза. Объем размещения с не менее 15 млрд рублей по итогам сбора заявок был увеличен до 24,65 млрд рублей.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 17 июня.

В марте замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что экономическая группа в составе представителей "Аэрофлота", Минтранса, ЦБ и Минфина работает над стабилизацией финансового положения авиаперевозчика. В частности, рассматривается вопрос о привлечении средств на внешнем рынке.

В конце апреля "Аэрофлот" получил кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне "ruAA-" со "стабильным" прогнозом.

В настоящее время в обращении нет облигаций "Аэрофлота", последний выпуск компании был погашен в 2016 году. Компания осуществляла премаркетинг 3-летнего выпуска с колл-опционом через 2 года серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей в мае прошлого года, однако перенесла сбор заявок и размещение на неопределенный срок. Впоследствии эмитент изменил параметры выпуска.

В 2017 году совет директоров "Аэрофлота" утвердил программу биржевых облигаций серии П01-БО на 24,65 млрд рублей с максимальным сроком погашения 10 лет. Программа позволит в будущем "в случае необходимости быстро организовать привлечение долгосрочного финансирования", поясняли тогда в компании.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ. Объединяет одноименную авиакомпанию (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении.