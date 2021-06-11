Спрос на бонды "Аэрофлота" со стороны инвесторов-физлиц превысил 3 млрд рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спрос со стороны инвесторов - физических лиц на пятилетние облигации ПАО "Аэрофлот" серии П01-БО-01 объемом 24,65 млрд рублей по финальному уровню ориентира ставки превысил 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба эмитента.

"Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. При открытии книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, что позволило компании трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8,90-9,15% и сформировать книгу заявок на уровне 8,35% годовых по нижней границе финального диапазона. Пятикратная переподписка также позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объем выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного (15 млрд рублей)", - отмечается в релизе.

Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 июня. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,62% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 17 июня.

В марте замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что поисками мер по стабилизации финансового положения "Аэрофлота" занялась экономическая группа, в которую вошли представители авиакомпании, Минтранса, ЦБ и Минфина. В частности, по его словам, рассматривался вопрос о привлечении средств на внешнем рынке.

В конце апреля "Аэрофлот" получил кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне "ruAA-" со "стабильным" прогнозом.

Сейчас в обращении нет облигаций "Аэрофлота", последний выпуск компании был погашен в 2016 году. Компания осуществляла премаркетинг 3-летнего выпуска с колл-опционом через 2 года серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей в мае прошлого года, однако перенесла сбор заявок и размещение на неопределенный срок.

В 2017 году совет директоров "Аэрофлота" утвердил программу биржевых облигаций серии П01-БО на 24,65 млрд рублей с максимальным сроком погашения 10 лет. Программа позволит в будущем "в случае необходимости быстро организовать привлечение долгосрочного финансирования", поясняли тогда в компании.