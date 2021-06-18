Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:37Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

Экспортная пошлина на пшеницу с 23 июня вырастет до $38,1 за тонну

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу с 23 июня составит $38,1 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

Это выше, чем неделей ранее, когда пошлина составляла $33,3 за тонну.

Пошлина на ячмень составит $39,6 (без изменений), на кукурузу - $50,2 ($48,2) за тонну.

ЭкономикаАграрии не исключают сокращения озимого сева из-за дорогих удобрений. ОбзорАграрии не исключают сокращения озимого сева из-за дорогих удобрений. ОбзорЧитать подробнее

Новые ставки будут действовать по 29 июня. Они рассчитаны, исходя из индикативных цен на пшеницу в $254,5 ($247,7 для предыдущей ставки пошлины), на ячмень - $241,7 (без изменений), на кукурузу - $256,8 ($253,9) за тонну.

Как сообщалось, со 2 июня РФ ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

До введения нового механизма пошлина на экспорт пшеницы составляла 50 евро, кукурузы - 25 евро, ячменя - 10 евро за тонну.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (заканчивается 30 июня) составит 48 млн тонн против 43,1 млн тонн в прошлом сельхозгоду.

Минсельхоз РФ

Новости по теме

Новости

Евро опустился ниже 86 руб. впервые с 12 августа 2020 года

В "Ренессанс страховании" задумались об IPO в Москве

В "Ренессанс страховании" задумались об IPO в Москве

Цены на бензин в РФ растут на 0,2% вторую неделю подряд

Недра Мирового океана ждут Россию. Обзор

Недра Мирового океана ждут Россию. Обзор

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

В РФ решили увеличить биржевые продажи дизтоплива и бензина

В РФ решили увеличить биржевые продажи дизтоплива и бензина

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию Тазовское месторождение в ЯНАО

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию Тазовское месторождение в ЯНАО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');