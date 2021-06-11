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СБУ обнаружила на Украине нелегальный колл-центр, обслуживавший "Яндекс"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Кропивницком и Кривом Роге пресекли работу колл-центров, незаконно работавших на компании, зарегистрированных в России в Крыму, сообщила пресс-служба СБУ. Там уточнили, что среди клиентов колл-центров был "Яндекс", который на Украине находится под санкциями.

В центрах в две смены работали до 150 операторов.

По данным спецслужбы, операторы собирали информацию о персональных данных, реквизитах платежных карточек и средствах доступа к банковским счетам, электронным деньгам и электронным платежным системам своих украинских клиентов.

"Проверяется информация о передаче базы данных заказчикам из страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Выявленные колл-центры не были зарегистрированы на Украине как субъекты хозяйственной деятельности. В СБУ из этого делают вывод, что они не платили налоги.

При обысках в этих офисах изъяли больше 100 магнитных носителей информации; 120 персональных компьютеров с программным обеспечением российской компании "Яндекс"; четыре сервера; документы, свидетельства и лицензии, "выданные фискальными органами РФ".

Одному из предполагаемых организаторов сети колл-центров уже объявлено о подозрении по уголовной статье.

"Яндекс" в числе ряда других российских IT-компаний попал под санкции Украины в мае 2017 года. В мае 2021 года президент Владимир Зеленский продлил эти санкции.

СБУ Кропивницкий Кривой Рог Украина Яндекс

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