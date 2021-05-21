Зеленский продлил санкции против российских СМИ, IT-компаний и физлиц

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2018 года, обновив список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции.

Общее число физических лиц, против которых введены санкции, в новом указе составляет 674, юридических - 138, тогда как в указе трехлетней давности - соответственно 1748 и 756.

В частности, в новом списке юрлиц по-прежнему есть российские СМИ (в том числе телеканалы "Первый канал", "Звезда", "Рен ТВ" и другие) и СМИ, действующие в Крыму (в частности, "Телерадиокомпания Ялта"), платежные системы (российские "Вебмани", "Пэймастер", а также литовская "WM Transfer"), а также широкий перечень российских IT-компаний (включая "Мегасофт", "Киви", "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб", "Яндекс", "1С" и другие), а также их филиалы. Санкции к ним введены сроком на три года.

В списке физлиц, к которым продлеваются ограничения, есть главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, санкции к которым вводятся бессрочно, а также профессор МГИМО МИД РФ Евгений Воронин, основатель ТОВ "Корпорация Парус" Алексей Федоренко и основатель ТОВ "1С" Борис Нуралиев - к ним санкции вводятся на три года.

Остальные фигуранты списка - 557 "воров в законе" а также 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами", преимущественно граждане РФ, Грузии и Азербайджана; к ним санкции вводятся бессрочно.