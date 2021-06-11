Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос вместе с мировыми площадками и нефтью, ожидаемое решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 5,5% годовых) подогрело спрос на акции финансовых компаний, среди которых лидировали расписки TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3841,53 пункта (+0,4%, максимум дня и новый пик - 3849,32 пункта), индекс РТС - 1678,57 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 8,2%.

Доллар вырос до 72,12 рубля (+0,35 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,9-1,9%, доллар подешевел на 0,68 рубля.

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 50 б.п. (до 5,50% годовых), при этом ЦБ РФ раздвинул временной горизонт ожидаемого возвращения инфляции к таргету - вторая половина 2022 года вместо середины 2022 года. ЦБ РФ также сообщил, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, однако есть необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По оценке регулятора, повышенное инфляционное давление может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Российская экономика вернется к докризисному уровню во II квартале 2021 года, считает Банк России.

Подорожали в пятницу расписки TCS Group (+8,2%), акции "НЛМК" (+2,8%), "Северстали" (+2,1%), "Яндекса" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1%), ВТБ (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "РусГидро" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Норникеля" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), расписки Ozon (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), "Роснефти" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,6% "префы"), "МТС" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), Московской биржи (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Оценки аналитиков

Как отмечает главный стратег ИК "Атон" Александр Кудрин, повышение ЦБ РФ ставки до 5,5% годовых стало отражением заметного роста инфляции в последнее время. Решение в целом соответствует консенсусу рынка. Тональность регулятора оказалась весьма "жесткой" - ЦБ отметил "необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Заявления Центробанка могут привести к изменению прогнозов участников рынка по процентной ставке в сторону ее дальнейшего роста. Это также может оказать дополнительное давление на кривую доходностей ОФЗ. В целом инфляционные риски остаются на повышенном уровне, и именно они останутся в фокусе внимания регулятора в ближайшее время.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, дорогая нефть, металлы и позитивный внешний фон толкают российский рынок акций к новым максимумам. Всплеск инфляции в США пока не пугает инвесторов, поскольку основной прирост цен все же обеспечен низкой базой прошлого года по ряду компонентов.

Российский рынок акций отреагировал на повышение ставки ЦБ РФ вполне логичным образом. Сектор финансов выигрывает от роста доходностей по облигациям. Вырос потребительский сектор, поскольку более крепкий рубль улучшит ситуацию с доходами граждан.

Выросли расписки TCS Group. Председатель правления TCS Станислав Близнюк сообщил, что пока преждевременно говорить о возобновлении дивидендных выплат в 2022 году, поскольку изучается вопрос приобретения новых компаний и бизнесов для расширения возможностей. Соответственно, капитал, предполагаемый для дивидендных выплат, может потребоваться для сделок M&A. В пятницу стало известно, что TCS Group приобрела долю в размере 5% в "Санкт-Петербургской бирже" у ее основного акционера - ассоциации "НП РТС".

Решение повысить ставку ЦБ РФ частично продиктовано необходимостью повышения привлекательности банковских депозитов и балансировки кредитования. Потребительская активность вернулась на уровень до пандемии, а производство уже превысило докризисные показатели. Таким образом, в комментарии ЦБ говорится о том, что экономика уже не нуждается в дополнительных стимулах, а вот инфляция становится главной заботой регулятора. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос ставки, состоится 23 июля.

Нефть остается вблизи максимальных значений недели на ожиданиях дальнейшего восстановления спроса. В очередном ежемесячном отчёте МЭА говорится, что спрос на нефть в текущем году восстановится на 5,4 млн б/с, а в 2022 году - еще на 3,1 млн б/с (до 99,5 млн б/с). К концу 2022 года спрос превысит значения до пандемии. В МЭА полагают, что даже после повышения производства ОПЕК+ в мае-июле участники соглашения все еще будут обладать резервами около 6,9 млн б/с. Если же санкции будут сняты с Ирана, то рынок получит доступ еще к 1,4 млн б/с. Аналитики Goldman Sachs в очередной раз подтвердили свой прогноз, что Brent повысится до $80 за баррель уже летом. Этому будет способствовать повышение деловой и социальной активности на фоне вакцинации, отмечает Кочетков.

Как отмечает экономист ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец, после повышения ставки риторика ЦБ РФ сохранила "ястребиный" тон и четко указывает на дальнейшее повышение ставки на предстоящих заседаниях. Крайне сложно разделить временные и постоянные факторы в текущем всплеске инфляции, и это может заставить ЦБ больше опираться на месячную динамику цен в своих решениях в ближайшие месяцы. Теперь ЦБ ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% только во второй половине 2022 года. Однако можно, скорее, ожидать значительного "недолета" инфляции до целевого значения 4% в 2022 году, что подразумевает возможность снижения ставки в следующем году.

ЦБ РФ в текущем году может повысить ставку еще два раза подряд на 25 б.п., и в сентябре ставка достигнет 6,0%, после чего последует продолжительная пауза и небольшое снижение до 5,75% в 2022 году. В то же время текущая риторика ЦБ указывает на возросшую вероятность (в 25%) повышения ставки до 6,25-6,50% к концу года. Однако чем выше ставка в 2021 году, тем будет выше потенциал ее снижения в 2022 году, полагает Донец.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, поддержку рисковым активам оказывают относительно низкие доходности гособлигаций США. Накануне показатель доходности 10-летних UST просел к 3-месячному минимуму (в район 1,44% годовых) после кратковременного роста, вызванного публикацией максимальной с 2008 года инфляции в США. Этот негатив был смягчен менее заметным, чем ожидалось, сокращением количества обращений за пособием по безработице, отразившим относительную слабость американского рынка труда. В результате уменьшились опасения жесткой реакции ФРС на инфляцию на ближайшем заседании 16 июня, так как ранее регулятор не раз заявлял, что считает всплеск инфляции временным, а максимальную занятость населения - приоритетной целью монетарных стимулов.

Повышение ЦБ РФ ключевой ставки на 0,5 процентного пункта было вполне ожидаемым. Комментируя решение, регулятор отметил, что повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Тем не менее рубль начал сдавать позиции в рамках коррекции на фоне фиксации позиций игроками по факту ожидаемого события, а также из-за ухудшения внешнего фона, в первую очередь активного роста доллара к основным валютам.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ЦБ РФ подчеркнул смещение рисков в сторону проинфляционных, что указывает на потенциал дальнейшего ужесточения политики. Расписки TCS Group отскочили вверх от локальных минимумов, получив поддержку новостей об изучении выхода на иностранные рынки. Акционеры НЛМК в пятницу одобрили выплату дивидендов за I квартал текущего года в размере 7,71 руб. на акцию с закрытием реестра 23 июня.

Нефть торгуется у многолетних максимумов. Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу было не столь оптимистично в ожиданиях по восстановлению спроса на нефть во втором полугодии текущего года, как ОПЕК, и понизило прогноз по спросу на III и IV кварталы примерно на 300 тыс. б/c на каждый из-за невысоких темпов вакцинации в развивающихся странах. Тем не менее, в МЭА позитивно смотрят на перспективы спроса в конце 2022 года и полагают, что мировым производителям потребуется нарастить добычу для его удовлетворения. В организации также отметили падение запасов нефти в странах ОЭСР в апреле ниже среднего 5-летнего значения.

Индексы МосБиржи и РТС продолжили обновлять максимумы. Нефтяные цены по-прежнему высоки, а оптимизм в отношении российских активов растет (впрочем, как и их перекупленность) в преддверии встречи Путина и Байдена на следующей неделе.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,7-0,8%), но забуксовали США (индекс S&P 500 топчется на месте, Dow просел на 0,1%).

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне вырос до 86,4 пункта с 82,9 пункта месяцем ранее, аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 84 пунктов, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены отыграли утреннюю просадку и завершают ростом третью неделю подряд; цена нефти Brent локально протестировала рубеж $73 за баррель, а к 18:50 по московскому времени находилась на $0,25 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $72,79 за баррель (+0,4% и +0,4% в четверг), июльская цена WTI - $70,84 за баррель (+0,8% и +0,5% накануне).

На европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления на фоне роста авиаперевозок в регионе на 17% за две минувшие недели, отмечают аналитики ANZ со ссылкой на данные Европейской организации по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

Помимо этого, ОПЕК в четверг повысил оценку потребления нефти в текущем году до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с).

В то же время давление на рынок оказывают новости о снятии санкций США против нескольких иранских чиновников и энергетических компаний. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые источники, осведомленные о ходе переговоров по иранской ядерной программе, сказали, что администрация американского президента Джо Байдена пытается стимулировать переговоры.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили "префы" ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+23,3%), акции ПАО "Диод" (+7,6%), ПАО "ГАЗ" (+5,5% и +13,2% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+4,6%), "префы" "Мечела" (+2,9%).

Акционеры ПАО "Юнипро" (+1,3%, до 2,968 рубля) одобрили выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 8 млрд руб. (0,1269 руб. на одну акцию), сообщила компания по итогам прошедшего в четверг в заочной форме годового собрания. Дивидендная отсечка установлена на 22 июня. Помимо итоговых дивидендов "Юнипро" ранее выплатила акционерам 0,111 руб. на акцию (всего 7 млрд руб.) по результатам 9 месяцев 2020 года.

По итогам 9 месяцев 2021 года компания может распределить между акционерами 10-12 млрд руб. дивидендов в зависимости от работы третьего энергоблока "Березовской ГРЭС". Весной этого года "Юнипро" восстановила его работу после пожара в 2016 году, и с 1 мая объект начал получать плату за мощность по ДПМ.

Подешевели акции ПАО "Центр международной торговли" (-4,5%), "префы" "Транснефти" (-3,5%), акции ПАО "Белуга групп" (-2,4%).

Акции автомобильного грузоперевозчика ПАО "Глобалтрак менеджмент" выросли на 0,7%. Globaltruck в I квартале 2021 г. увеличил выручку по МСФО в годовом выражении на 11,9%, до 2,56 млрд руб., сообщила компания. Компания не публикует показатели чистой прибыли (убытка) по МСФО за I квартал текущего года. За I квартал 2020 года перевозчик отчитывался о прибыли в 5,1 млн руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,93 млрд рублей (из них 6,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,45 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,74 млрд рублей на акции "АЛРОСА").