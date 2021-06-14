Fitch подтвердило рейтинг "СИБУРа" на уровне "BBB-"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента российской нефтехимической компании "СИБУР" на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.

Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне "F3".

"Подтверждение рейтинга отражают наши ожидания, что "СИБУР" сохранит сильный финансовый профиль и будет сокращать долговую нагрузку вслед за завершением инвестиционного цикла, а также подъема цен и прибылей с минимумов, отмеченных в середине 2020 года", - говорится в пресс-релизе агентства.

"Принадлежащий компании завод полиолефинов "ЗапСиб" вышел на полную мощность в четвертом квартале 2020 года, что увеличило денежный поток "СИБУРа", - отмечают в Fitch. - Тем временем, совместный проект компании - Амурский газохимический комплекс (АГКХ) не столь обременителен для баланса "СИБУРа" - это будет поддерживать свободный денежный поток компании, несмотря на недавнее ее заявление о намерении направлять 50% чистой прибыли на выплату дивидендов, а не 35%, как ранее".

"СИБУР" производит и продает на российском и международном рынках нефтехимическую продукцию в двух бизнес-сегментах: олефинах и полиолефинах (полипропилен, полиэтилен, БОПП и др.), а также пластиках, эластомерах и промежуточных продуктах (синтетические каучуки, пенополистирол, ПЭТ и др.).