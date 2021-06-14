Поиск

Оператор АЭС "Тайшань" опроверг слухи об утечке продуктов ядерных реакций

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Компания China General Nuclear Power Group (CGN) - оператор АЭС "Тайшань" на юге КНР - не испытывает каких-либо проблем с эксплуатацией обоих реакторов на этом объекте, говорится в заявлении CGN, поступившем в издание The Global Times.

The Global Times напоминает, что по информации телеканала CNN, власти США изучают информацию о возможной "утечке" на АЭС "Тайшань" - совместном предприятии CGN и компании Electricite de France (EDF). По версии CNN, в конце мая Framatome - дочерняя компания EDF - сообщила в Минэнерго США, о "потенциальной проблеме" на этой АЭС. Впоследствии Framatome сообщила, что с ядерного реактора на АЭС происходит утечка газообразных продуктов ядерного деления, а китайские власти повысили пределы обнаружения радиации у АЭС с целью не допустить приостановку работы АЭС.

"С начала ее коммерческой эксплуатации АЭС "Тайшань"... эксплуатирует реакторы строго в соответствии с лицензиями на коммерческую деятельность и техническими процедурами, сообщила в заявлении CGN", - отмечает в свою очередь The Global Times.

"Все индикаторы режима работы на двух реакторах соответствуют нормам и правилам ядерной безопасности, а также техническим требованиям на электростанциях", - также указывает издание.

В компании добавили, что второй реактор АЭС ранее прошел техобслуживание согласно планам, все показатели отвечали намеченным параметрам.

Китай США Тайшань

Новости

Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов

Московские рестораторы сочли временное ограничение работы неизбежным

Московские рестораторы сочли временное ограничение работы неизбежным

Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров "Зарубежнефти"

Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров "Зарубежнефти"

Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ в 2022 году на 6,4 %

Минфин утвердил новые выпуски "классики" ОФЗ для "постсанкционых" размещений

Пандемия коронавируса

Собянин заявил о смещении пика заболеваемости COVID на июнь-июль

Бывший глава Росимущества стал соучредителем United Filmmakers

Законопроект о расширении системы страхования вкладов внесен в Госдуму

ЦБ РФ заявил о большой вероятности повышения ставки в июле

Группа "Тинькофф" купила долю в 5% в "Санкт-Петербургской бирже"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');