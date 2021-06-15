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Новороссийский "Инмортерминал" оспорил штраф на 146 млн руб. за разлив мазута

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ООО "Инмортерминал" (Новороссийск) в апелляционном суде оспаривает решение суда нижестоящей инстанции, который подтвердил правомерность действий Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, оштрафовавшего компанию на 145,6 млн рублей за экологический вред Черному морю.

Согласно картотеке арбитражных дел, апелляционная жалоба была принята к производству 11 июня, судебное заседание назначено на 7 июля.

В июне 2019 года в Новороссийске произошло ДТП с участием автомобиля MAN, перевозившего мазут. Автомобиль эксплуатировался компанией "Инмортерминал". При аварии нефтепродукты попали в городской ливневый коллектор и далее в Черное море. Площадь загрязнения морской акватории превысила 7,8 тыс. кв. метров.

По данным Росприроднадзора, нефтепродукты выливались в водный объект нескольких месяцев, все это время проводились аварийно-спасательные работы. Специалисты Росприроднадзора оценили вред Черному морю в 156,695 млн рублей.

"Инмортерминал" в добровольном порядке не оплатил сумму вреда, и управление подало соответствующий иск в Арбитражный суд Краснодарского края. Суд учел, что компания понесла затраты на ликвидацию загрязнения и его последствий, и снизил размер штрафа до 145,6 млн рублей. Решение было вынесено 6 апреля 2021 года.

"Инмортерминал" не согласен с произведенным Росприроднадзором расчетом ущерба. По мнению компании, в результате проведения работ по ликвидации удалось избежать загрязнение водного объекта.

"Инмортерминал" - российская складская компания, специализирующаяся на морских перевозках углеводородов, а также обслуживании и поддержке разведки и добычи нефти и газа на шельфе Балтийского региона, сообщается на ее сайте. Компания специализируется на хранении нефти и нефтепродуктов, в том числе автомобильного бензина и дизельного топлива, их транспортировке.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2020 году "Инмортерминал" получил 42 млн рублей чистой прибыли и 582,8 млн рублей выручки. На конец 2014 года (более свежих данных нет) Interbunker Management Ltd (Кипр) владела 99,92% доли в уставном капитале ООО.

Инмортерминал Новороссийск Черное море Росприроднадзор

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