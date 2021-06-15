Минфин оценил затраты бюджета на льготную ипотеку в 2021-2024 гг. в 89 млрд руб.

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Продление государственной программы ипотеки на новых условиях обойдется бюджету в ближайшие три года в 89 млрд рублей, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В рамках поручения президента РФ предлагается продлить программу льготной ипотеки с изменением ставки до 7% до июля 2022 года, а также распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком. Проект постановления правительства, разработанный министерством, размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельная сумма кредита будет единая для всех регионов - 3 млн рублей.

Семейную ипотеку по ставке 6% предлагается предоставлять семьям с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в других регионах - 6 млн рублей. При рождении первенца можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый. Программа действует до конца 2022 года.

"В период пандемии государством оказана существенная поддержка как строительной отрасли, так и гражданам. По итогам 2020 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ, из них 75% по льготной ипотеке под 6,5%. Сейчас необходимо сконцентрироваться прежде всего на помощи семьям с детьми. Так мы сможем решить задачу по улучшению демографической ситуации и в то же время поддержать спрос на жилье", - прокомментировал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Оценка затрат бюджета в 2021-2024 годах на продление ипотеки под 7% составит около 40 млрд рублей, затраты бюджета на модификацию семейной ипотеки на тот же период - около 49 млрд рублей.