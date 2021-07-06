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Минстрой РФ выступил против снижения первоначального взноса по льготной ипотеке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минстрой России выступает против снижения первоначального взноса по программе льготной ипотеки с целью сохранения платежной дисциплины россиян, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.

"Мы считаем, что снижать первоначальный взнос не совсем правильно, потому что платежная дисциплина гражданина, его возможность обслуживания ипотечного кредита зависит от того, насколько он смог за счет своих доходов на семью сформировать первоначальный взнос. Его отношение к обслуживанию ипотеки намного серьезнее, если первоначальный взнос составляет 30-35%, чтобы снизить тело кредита", - сказал Стасишин на заседании президиума Совета законодателей во вторник.

Он также отметил, что в настоящее время Минстрой не видит рисков образования "пузыря" на рынке ипотеки.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что первоначальный взнос по госпрограмме льготной ипотеки останется на уровне 15%.

Программа льготной ипотеки на новостройки с господдержкой заработала в середине апреля 2020 года как антикризисная мера. До 1 июля этого года ставка составляла 6,5% годовых; кредитный лимит составлял 12 млн рублей в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей - в других регионах.

В начале июня президент РФ Владимир Путин объявил о продлении программы до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и установлением единого кредитного лимита для всех регионов в размере 3 млн рублей.

Никита Стасишин Минстрой

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