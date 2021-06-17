Фондовый рынок США снизился после заседания Федрезерва

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По итогам заседания, прошедшего 15-16 июня, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

"Прогресс в вакцинации снизил распространение COVID-19 в Соединенных Штатах. На фоне этого прогресса и сильной политической поддержки индикаторы экономической активности и занятости укрепились. Сектора, наиболее серьезно затронутые пандемией, остаются слабыми, но демонстрируют улучшение", - отмечается в сообщении.

ФРС повысила прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%. В 2022 году предполагается рост ВВП страны на 3,3%, что совпало с прежним прогнозом. Подъем в 2023 году оценивается в 2,4% против 2,2% ранее. Экономический прогноз на долгосрочную перспективу сохранен на уровне 1,8%.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%. Прогноз роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PCE) на этот год повышен до 3% с ранее ожидавшихся 2,2%, на 2022 год - до 2,1% с 2%, на 2023 год - сохранен на уровне 2,1%.

Безработица, как и ожидалось ранее, в текущем году снизится до 4,5%. Оценка на 2022 год пересмотрена до 3,8% с 3,9%. Прогноз на 2023 год остался без изменения - 3,5%, на долгосрочную перспективу - 4%.

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показывает, что все 18 руководителей американского ЦБ ожидают в 2021 году сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне (0-0,25% годовых). Семеро из них полагают, что ставка может быть поднята в 2022 году, а увеличения ставки в 2023 году ждет большинство - 13 человек.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне в этом и следующем году, на конец 2023 года будет составлять около 0,6% годовых (в марте изменения с нынешних значений не ожидалось) и в долгосрочной перспективе будет повышена до 2,5% годовых.

По словам старшего рыночного стратега Prudential Куинси Кросби, которую цитирует The Wall Street Journal, инвесторы расценили заявление ФРС как более "ястребиное", чем ожидалось.

Данные министерства торговли США, опубликованные в среду, показали, что число домов, строительство которых было начато в стране в мае, увеличилось на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,572 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек составляло 1,517 млн (падение за месяц на 12,1%), а не 1,569 млн (снижение на 9,5%), как было объявлено ранее. Средний прогноз аналитиков предполагал рост в прошлом месяце на 2,5% с объявленного прежде апрельского уровня, сообщает Trading Economics.

Между тем индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в мае подскочил на 11,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с сентября 2011 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 10,7%, сообщает Trading Economics.

Акции американской Oracle Corp. по итогам торгов в среду подешевели на 5,6%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения в четвертом финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 29%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы аналитиков. Однако давление на бумаги компании оказали планы руководства увеличить расходы на развитие подразделения "облачных" услуг.

Котировки бумаг разработчика онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. упали на 8% после публикации смешанных финансовых результатов за прошлый месяц. Число ежедневно активных пользователей компании достигло 43 млн человек в мае, увеличившись на 28% в годовом выражении, но снизившись на 1% по сравнению 43,3 млн в апреле.

Бумаги американской First American Financial Corp., специализирующейся на титульном страховании, потеряли в цене 2%. Компания согласилась заплатить $487,6 тыс. для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США относительно несоблюдения мер информационной безопасности, которое привело к публикации конфиденциальных данных пользователей.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 265,66 пункта (0,77%) и составил 34033,67 пункта, завершив третий день подряд в минусе. Ранее в ходе торгов он коснулся сессионного минимума на уровне 33917,11 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 22,89 пункта (0,54%) - до 4223,7 пункта.

Nasdaq Composite, колебавшийся между ростом и снижением в течение сессии, потерял 33,17 пункта (0,24%) и составил 14039,68 пункта.