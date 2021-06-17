Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,6%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть просела к $74 за баррель) на новостях от Федрезерва США, также игроки фиксируют прибыль после успешного саммита глав США и России; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-1,6%, при этом выросли акции "Акрона" на новостях о buyback.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3806,44 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1651,65 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 72,58 рубля (+0,01 рубля).

Президент России Владимир Путин рассказал, что договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран. Путин в целом оценил переговоры с американским коллегой Джо Байденом как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон. Россия и США осознают свою ответственность в вопросах стратегической стабильности, страны договорились начать консультации по кибербезопасности, а также о дальнейшей судьбе СНВ-3.

Подешевели акции Polymetal (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "Норникеля" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги Сбербанка (-0,6% и -0,7% "префы"), "РусГидро" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), расписки Ozon (-0,2%).

Подорожали акции "Акрона" (+1,9%, до 6070 рублей), "Аэрофлота" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Совет директоров ПАО "Акрон" одобрил buyback 4 млн 53,4 тыс. акций (10% уставного капитала) по цене 6050 руб. за бумагу, говорится в сообщении компании. Общая сумма выкупа может составить 24,5 млрд рублей. Заявки на участие принимаются с 8 июля по 6 августа включительно. Оплата акций будет произведена не позднее 21 августа.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон можно оценить как слабо негативный, рынки в основном напуганы изменениями в ожиданиях ФРС по ставке.

Нефть

Нефть Brent просела, но держится выше $74 за баррель, что может намекать на восстановление восходящей динамики. Потери в меди и никеле составляют менее 2% – Китай пока лишь на словах угрожает реализацией стратегических резервов. От рынка акций РФ ожидается легкая негативная динамика в начале дня.

Отечественный рынок акций накануне смог показать рост на фоне спокойной риторики после переговоров президентов РФ и США в Женеве, а также относительно дорогой нефти. Агентство Fitch Ratings улучшило прогнозы по российской экономике и лишь китайские новости немного испортили настроения участникам торгов – власти КНР озвучили план реализации стратегических запасов промышленных металлов для борьбы со спекулятивным ростом цен.

Итоги саммита в Женеве

По итогам саммита в Женеве российский глава Владимир Путин сообщил, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Во-вторых, стороны приняли совместное заявление по стратегической стабильности, подтвердив приверженность принципу, согласно которому "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". РФ и США также продолжат консультации о совместных действиях в сфере кибербезопасности. Иными словами, прорывными заявления это не назовешь, но завязавшийся диалог уже дарит надежду на сокращение геополитической напряженности между двумя странами.

Хорошие новости пришли от "Газпрома": цены на спот-рынке газа в Европе достигли $360 за 1000 кубометров и имеют тенденцию к дальнейшему росту на фоне слабой заполняемости ПХГ. Текущие цены на $100 превышают февральские максимумы, когда на континенте наблюдались крайне низкие температуры. Отставание заполняемости на текущий момент составляет около 33 млрд кубометров по сравнению с темпами заполняемости в прошлом году. Из 66 млрд кубометров, забранных в прошлом сезоне, восстановлено всего 13,6 млрд кубометров.

Агентство Fitch улучшило прогноз роста российской экономики на 2021 год до 3,7% с ожидавшихся ранее 3,3%. Экономика РФ во втором полугодии вырастет на 5,5% в годовом выражении, прогнозирует Fitch. Агентство по-прежнему прогнозирует, что рост российской экономики замедлится до 2,7% в 2022 году и до 2,0% в 2023 году, что все еще выше долгосрочного тренда для РФ.

Вновь становится открытым вопрос о том, в каком объеме будут выплачивать дивиденды госкомпании, включая упорствующую электроэнергетику. Новое распоряжение правительства предписывает госкомпаниям руководствоваться необходимостью направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли за год, рассчитанной по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Документ вступает в силу с 1 июля 2021 года. Предыдущее распоряжение устанавливало минимальную планку дивидендов для госкомпаний не менее 25% чистой прибыли, отмечает Кочетков.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара по итогам заседания Федрезерва, где регулятор дал понять, что может поднять ставки быстрее ожиданий. Тем не менее, неплохие данные от Минэнерго США не позволили нефти пойти сильно ниже. Ситуация со спросом на нефтепродукты в ходе автомобильного сезона постепенно улучшается, что пока будет обуславливать оптимизм инвесторов относительно сырья и удерживать цены на нефть на высоких уровнях. Нефть Brent в ближайшее время продолжит попытки роста к $75 за баррель и выше, считает эксперт.

В США в среду индексы акций просели на 0,3-0,8% после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых и полагает, что это будет целесообразным "до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости", а инфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время.

Федрезерв также сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд) "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

При этом регулятор повысил прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%. В 2022 году предполагается рост ВВП страны на 3,3%, что совпало с прежним прогнозом. Подъем в 2023 году оценивается в 2,4% против 2,2% ранее. Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%.

Безработица, как и ожидалось ранее, в текущем году снизится до 4,5%. Оценка на 2022 год пересмотрена до 3,8% с 3,9%. Прогноз на 2023 год остался без изменения - 3,5%, на долгосрочную перспективу - 4%.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи заявил, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,3%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вниз на фоне укрепления доллара после новостей от ФРС США; цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $74,0 за баррель (-0,5% и +0,5% в среду), июльская цена WTI - $71,59 за баррель (-0,5% и +0,04% накануне).

Накануне Brent поднималась к рубежу $75 за баррель на данных Минэнерго США о существенном сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе.