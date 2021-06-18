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Минкоммерции КНР сообщило о росте иностранных инвестиций в китайскую экономику в 2021 году

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - За первые пять месяцев текущего года в Китае зафиксирован рост фактического использования иностранного капитала на 35,4% в годовом исчислении и на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - в период до пандемии коронавируса, сообщил журналистам представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, за этот же период текущего года в стране с использованием зарубежного капитала было основано почти 18,5 тыс. новых предприятий. Это на 48,6% превышает показатели того же периода года 2020 и на 12,4% - первых пяти месяцев 2019 года.

"Инвесторы во всем мире, включая европейские компании, на практике показали, что Китай остается важным направлением для иностранных инвестиций", - сказал он, отметив, что это также свидетельствует о том, что иностранный бизнес верит в перспективы экономического развития Китая и резервы китайского рынка.

Китай КНР Гао Фэн

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