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Госкомиссия продлила использование операторами радиочастот 3,5 ГГц для интернета

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) РФ продлила до 1 июля 2022 года разрешение операторам на использование радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц для предоставления услуг фиксированного беспроводного доступа в интернет, говорится в сообщении Минцифры.

Диапазоне 3,5 ГГц - приоритетный для 5G во всем мире, но в РФ он активно используется силовыми ведомствами. Дочерние компании "Мегафона" и "Ростелекома", а также "Вымпелком" используют эти частоты для оказания услуг беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX. Однако в марте закончился 10-летний срок лицензий, и операторы просили ГКРЧ продлить их, чтобы резко не отключать абонентов.

Как уточняет Минцифры, до 1 июля 2022 года все операторы, ранее получившие разрешения в диапазоне 3,5 ГГц для сетей беспроводного доступа, должны будут провести работы по переводу абонентов в другие диапазоны радиочастот. "Таким образом, абоненты продолжат получать услуги доступа в интернет и не заметят перехода на другие диапазоны", - говорится в сообщении.

В "Ростелекоме" поддержали решение ГКРЧ. "Операторы получили основание и дальше оказывать пользователям услуги беспроводного ШПД по технологии WiMAX. Наша компания не приостанавливала оказание услуг, но отсутствие разрешение создавало правовые риски. Теперь правовой вакуум, когда срок одного решения ГКРЧ истек, а другое не было принято, устранен", - прокомментировали это решение в "Ростелекоме".

ГКРЧ

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