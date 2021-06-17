Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:02Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

Фонд "Норникеля" вывел на LSE обеспеченные никелем и медью цифровые инструменты

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Global Palladium Fund (GPF) разместил обеспеченные никелем и медью цифровые биржевые инструменты (ETC) "Норникеля" на Лондонской фондовой бирже, сообщила компания.

Инструменты впервые открывают инвесторам низкозатратный доступ к цветным металлам.

Соотношение общих расходов составляет 0,85% у медных ETC и 0,75% - у никелевых, что "делает их наиболее экономически эффективным способом для европейских инвесторов получить доступ к биржевым цветным металлам на волне глобальной трансформации в сторону безуглеродной экономики", считает "Норникель".

В начале года Global Palladium Fund вывел на рынок четыре ETC, обеспеченные золотом, серебром, платиной и палладием.

Все шесть металлических биржевых товаров с физическим обеспечением, включая новые никелевые и медные ETC, сегодня также получили листинг на Borsa Italiana - это крупнейшее размещение такого рода за последнее десятилетие.

ETC на палладий, золото, платину, серебро получили листинг на бирже SIX Swiss Exchange в Цюрихе.

Новые ETC на никель и медь привязаны к спот-ценам на Лондонской бирже металлов. Металл, служащий обеспечением цифровых инструментов палладиевого фонда, хранится на складах в Роттердаме.

GPF использует технологию blockchain для обеспечения инвесторам повышенной прозрачности и безопасности их активов посредством записи неизменяемой информации о металле.

Для обеспечения максимальной безопасности активов для инвесторов GPF использует защищенное хранение металла с применением технологии Hyperledger Blockchain от IBM. Записывая информацию о слитках и катодах в блокчейн, технология обеспечивает надежность данных для инвесторов в ETC о происхождении, владении и хранении металла.

"Новые цифровые инструменты - это прекрасная возможность для инвесторов воспользоваться растущим спросом на никель и медь сегодня, когда мир вступает в активную фазу перехода к "зеленой" экономике", - прокомментировал новый инструмент вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции "Норникеля" Антон Берлин.

"GPF стремится к демократизации инвестиций в драгоценные и цветные металлы. Новые ETC на никель и медь обладают такими преимуществами, как низкие издержки владения, высокая прозрачность оборота, безопасность и стабильное предложение", - заявил глава GPF Александр Стоянов.

Биржевые инструменты "Норникеля" токенизируются на глобальной блокчейн-платформе "Атомайз", в число инвесторов которой вошел мажоритарий "Норникеля" - компания "Интеррос". "Атомайз" отвечает за регистрацию в блокчейн серийного номера слитка или иной единицы металла, гарантируя, что все выпущенные токены имеют под собой реальный актив.

"Норникель" идет по пути "создания прозрачного и ответственного цифрового рынка металлов, формирования сквозных цепочек более экологически приемлемых продуктов", говорил ранее глава "Норникеля" и основатель "Интерроса" Владимир Потанин.

"Цифровизация открывает возможность отслеживать происхождение металла на всех этапах цепочки поставок и хранит ряд неизменяемых данных, позволяющих контролировать такие параметры, как, к примеру, углеродный след. Мы осознаем свою ответственность за обеспечение надежных поставок, отвечающих принципам устойчивого развития. Поэтому мы продолжим курс на интеграцию самых современных цифровых технологий в металлургический бизнес, и, совместно с лидерами мировой IT-индустрии, будем поддерживать крупнейшие инициативы в этой сфере", - отмечал Потанин.

Global Palladium Fund

Новости

Недра Мирового океана ждут Россию. Обзор

Недра Мирового океана ждут Россию. Обзор

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

В РФ решили увеличить биржевые продажи дизтоплива и бензина

В РФ решили увеличить биржевые продажи дизтоплива и бензина

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию Тазовское месторождение в ЯНАО

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию Тазовское месторождение в ЯНАО

Цены на АЗС после месяца непрерывного роста еще сильнее пошли вверх

Цены на АЗС после месяца непрерывного роста еще сильнее пошли вверх

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Сбер планирует купить владельца прав на спортивные трансляции

Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 3,7% с 3,3%

Нефть подорожала на данных о резком сокращении запасов в США

Нефть подорожала на данных о резком сокращении запасов в США

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2021 году

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');