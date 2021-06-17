Фонд "Норникеля" вывел на LSE обеспеченные никелем и медью цифровые инструменты

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Global Palladium Fund (GPF) разместил обеспеченные никелем и медью цифровые биржевые инструменты (ETC) "Норникеля" на Лондонской фондовой бирже, сообщила компания.

Инструменты впервые открывают инвесторам низкозатратный доступ к цветным металлам.

Соотношение общих расходов составляет 0,85% у медных ETC и 0,75% - у никелевых, что "делает их наиболее экономически эффективным способом для европейских инвесторов получить доступ к биржевым цветным металлам на волне глобальной трансформации в сторону безуглеродной экономики", считает "Норникель".

В начале года Global Palladium Fund вывел на рынок четыре ETC, обеспеченные золотом, серебром, платиной и палладием.

Все шесть металлических биржевых товаров с физическим обеспечением, включая новые никелевые и медные ETC, сегодня также получили листинг на Borsa Italiana - это крупнейшее размещение такого рода за последнее десятилетие.

ETC на палладий, золото, платину, серебро получили листинг на бирже SIX Swiss Exchange в Цюрихе.

Новые ETC на никель и медь привязаны к спот-ценам на Лондонской бирже металлов. Металл, служащий обеспечением цифровых инструментов палладиевого фонда, хранится на складах в Роттердаме.

GPF использует технологию blockchain для обеспечения инвесторам повышенной прозрачности и безопасности их активов посредством записи неизменяемой информации о металле.

Для обеспечения максимальной безопасности активов для инвесторов GPF использует защищенное хранение металла с применением технологии Hyperledger Blockchain от IBM. Записывая информацию о слитках и катодах в блокчейн, технология обеспечивает надежность данных для инвесторов в ETC о происхождении, владении и хранении металла.

"Новые цифровые инструменты - это прекрасная возможность для инвесторов воспользоваться растущим спросом на никель и медь сегодня, когда мир вступает в активную фазу перехода к "зеленой" экономике", - прокомментировал новый инструмент вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции "Норникеля" Антон Берлин.

"GPF стремится к демократизации инвестиций в драгоценные и цветные металлы. Новые ETC на никель и медь обладают такими преимуществами, как низкие издержки владения, высокая прозрачность оборота, безопасность и стабильное предложение", - заявил глава GPF Александр Стоянов.

Биржевые инструменты "Норникеля" токенизируются на глобальной блокчейн-платформе "Атомайз", в число инвесторов которой вошел мажоритарий "Норникеля" - компания "Интеррос". "Атомайз" отвечает за регистрацию в блокчейн серийного номера слитка или иной единицы металла, гарантируя, что все выпущенные токены имеют под собой реальный актив.

"Норникель" идет по пути "создания прозрачного и ответственного цифрового рынка металлов, формирования сквозных цепочек более экологически приемлемых продуктов", говорил ранее глава "Норникеля" и основатель "Интерроса" Владимир Потанин.

"Цифровизация открывает возможность отслеживать происхождение металла на всех этапах цепочки поставок и хранит ряд неизменяемых данных, позволяющих контролировать такие параметры, как, к примеру, углеродный след. Мы осознаем свою ответственность за обеспечение надежных поставок, отвечающих принципам устойчивого развития. Поэтому мы продолжим курс на интеграцию самых современных цифровых технологий в металлургический бизнес, и, совместно с лидерами мировой IT-индустрии, будем поддерживать крупнейшие инициативы в этой сфере", - отмечал Потанин.